В селе Ярково отменили условное осуждение гражданина, нанёсшего 5 ударов ножом жене

За время испытательного срока осуждённый получил 3 письменных предупреждения за неоднократное уклонение от обязанностей, возложенных на него судом. После продления испытательного срока в отношении Жабборова было возбуждено уголовное дело, согласно ч. 2 ст. 115 УК РФ. В итоге суд отправил Евгения отбывать наказание в тюрьме на 4 года. Условное осуждение на этот же срок было отменено.