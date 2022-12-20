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В селе Ярково отменили условное осуждение гражданина, нанёсшего 5 ударов ножом жене

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области, который едва не зарезал свою жену, отправили в колонию

Ярковский районный суд отменил условное осуждение гражданина Евгения Жабборова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

19 марта 2021 года суд вынес приговор жителю села Ярково Евгению Жабборову за нанесение ножевых ранений своей супруге.

«Приговором Ярковского районного суда Жабборов осужден к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года», — сообщается в ведомстве.

За время испытательного срока осуждённый получил 3 письменных предупреждения за неоднократное уклонение от обязанностей, возложенных на него судом. После продления испытательного срока в отношении Жабборова было возбуждено уголовное дело, согласно ч. 2 ст. 115 УК РФ. В итоге суд отправил Евгения отбывать наказание в тюрьме на 4 года. Условное осуждение на этот же срок было отменено.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка нанесла серьёзные телесные повреждения знакомой своего супруга.

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#Елена Чебоксарова#Ножевое ранение#Тюрьма#Преступления#Тяжкие преступления#Наказание
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