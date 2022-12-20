В рамках благотворительного проекта помощь врачей получили более 5000 тюменцев

В Аромашевском районе 35 специалистов провели осмотр 3429 граждан, была обнаружена 191 болезнь. Страдающих раком здесь оказалось больше, чем в Сладковском районе. Всего было выявлено 14 злокачественных заболеваний. Скорректировать лечение удалось 1827 селянам, дообследование потребовалось 1207 больным.