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В рамках благотворительного проекта помощь врачей получили более 5000 тюменцев

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI

В рамках проекта «Здоровое село» врачи выявили в Тюмени новые заболевания

В рамках благотворительного проекта «Здоровое село» в двух районах Тюменской области медики бесплатно осмотрели 5 219 граждан, сообщают в информационном центре правительства региона.

В Сладковском районе местных жителей осматривали 24 врача. Им удалось обнаружить 164 заболевания, 4 из них оказались злокачественными. 1231 человеку скорректировали назначенное лечение, 767 больным потребовалось дообследоваться в Тюмени.

В Аромашевском районе 35 специалистов провели осмотр 3429 граждан, была обнаружена 191 болезнь. Страдающих раком здесь оказалось больше, чем в Сладковском районе. Всего было выявлено 14 злокачественных заболеваний. Скорректировать лечение удалось 1827 селянам, дообследование потребовалось 1207 больным.

Также специалисты ответили на актуальные вопросы местных жителей и дали рекомендации по укреплению здоровья.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени недостаёт врачей. В частности, в медико-санитарной части № 72 ФСИН РФ остро не хватает специалистов.

В тюменскую МСЧ №72 ФСИН РФ срочно нужны десятки врачей
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#Елена Чебоксарова#Врач#Помощь нуждающимся#Больные#Благотворительность
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