В больницах Тюмени планируют разворачивать дополнительные места из-за вспышки ОРВИ

Власти Тюмени планируют развернуть дополнительные места из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Тюменцы сообщают, что сегодня в приемном отделении инфекционной больницы аншлаг. Все койки детского отделения заполнены, а 2 врача, которые работают на все отделение — не справляются с потоком пациентов.

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