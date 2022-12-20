В больницах Тюмени планируют разворачивать дополнительные места из-за вспышки ОРВИ

«Ощущение, что чума пришла. Мест в больнице нет. В приемном отделении — яблоку негде упасть. Мамы кричат, дети ревут», — сообщает тюменка, которая лежит в больнице с дочерью.
«Наш город» обратился в департамент здравоохранения, чтобы узнать, есть ли на самом деле свободные места в детском и взрослом отделениях инфекционной больницы.
«При наличии показаний к стационарному лечению пациентам Областной инфекционной клинической больницы в обязательном порядке предлагается госпитализация. Решение о том, госпитализироваться или нет, остается за пациентом. При необходимости персоналом больницы могут быть развернуты дополнительные места», — сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
На вопрос о количестве свободных коек в департаменте не ответили.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области число больных ОРВИ в увеличилось за неделю сразу на 80%.