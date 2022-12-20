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В больницах Тюмени планируют разворачивать дополнительные места из-за вспышки ОРВИ

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI

Власти Тюмени планируют развернуть дополнительные места из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Тюменцы сообщают, что сегодня в приемном отделении инфекционной больницы аншлаг. Все койки детского отделения заполнены, а 2 врача, которые работают на все отделение — не справляются с потоком пациентов.
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Тюмень
«Ощущение, что чума пришла. Мест в больнице нет. В приемном отделении — яблоку негде упасть. Мамы кричат, дети ревут», — сообщает тюменка, которая лежит в больнице с дочерью.

«Наш город» обратился в департамент здравоохранения, чтобы узнать, есть ли на самом деле свободные места в детском и взрослом отделениях инфекционной больницы. 

«При наличии показаний к стационарному лечению пациентам Областной инфекционной клинической больницы в обязательном порядке предлагается госпитализация. Решение о том, госпитализироваться или нет, остается за пациентом. При необходимости персоналом больницы могут быть развернуты дополнительные места», — сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

На вопрос о количестве свободных коек в департаменте не ответили.

В Тюмени дети до 14 лет чаще всего болеют ОРВИ и гриппом
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области число больных ОРВИ в увеличилось за неделю сразу на 80%.

#Алиса Вернер#Грипп#Свиной грипп#Птичий грипп#ОРВИ#Тюмень#Департамент здравоохранения ТО#Тюменская область#Заболеваемость#Дети
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