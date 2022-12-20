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Тюменцы опасаются ездить по дорогам в районе Старотобольского тракта

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI

Жители Тюмени сообщают о большом количестве снега на Старотобольском тракте

Жители Тюмени жалуются на состоянии дорог в районе Старотобольского тракта. По данным подписчицы паблика «ЧС Тюмень», здесь много снега, образовалась колея. Ездить по дороге очень опасно.
«Уважаемый господин Ковалев, руководитель Управления автомобильных дорог. Огромная к вам просьба, проехать на личном автомобиле до Центра реабилитации Красная гвоздика. Жуткое состояние трассы подвергает опасности жизни водителей. Ездим по сугробам», - сообщила Оксана Панченко в паблике «ЧС Тюмень».

В комментариях к записи тюменцы отметили, что многие дороги и дворы в Тюмени тоже нужно чистить.

Сегодня «Наш город» сообщал, что из-за метили дорожники на несколько часов перекрыли трассу Тюмень - Ханты-Мансийск.

Из-за метели перекрыли трассу Тюмень - Ханты-Мансийск
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Погода#Безопасность на дорогах#Дорожные пробки#Водители
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