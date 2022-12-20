Тюменцы опасаются ездить по дорогам в районе Старотобольского тракта

Жители Тюмени сообщают о большом количестве снега на Старотобольском тракте

Жители Тюмени жалуются на состоянии дорог в районе Старотобольского тракта. По данным подписчицы паблика «ЧС Тюмень», здесь много снега, образовалась колея. Ездить по дороге очень опасно.