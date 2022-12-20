Тюменцы опасаются ездить по дорогам в районе Старотобольского тракта

«Уважаемый господин Ковалев, руководитель Управления автомобильных дорог. Огромная к вам просьба, проехать на личном автомобиле до Центра реабилитации Красная гвоздика. Жуткое состояние трассы подвергает опасности жизни водителей. Ездим по сугробам», - сообщила Оксана Панченко в паблике «ЧС Тюмень».
В комментариях к записи тюменцы отметили, что многие дороги и дворы в Тюмени тоже нужно чистить.
Сегодня «Наш город» сообщал, что из-за метили дорожники на несколько часов перекрыли трассу Тюмень - Ханты-Мансийск.