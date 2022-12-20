Тюмень — самый «оригинальный» город Земли: местные власти воруют идеи других городов

Когда на улицу Дзержинского велись работы по установке освещения, в городской администрации с гордостью рассказывали о том, что на пешеходном бульваре появится большая гирлянда, протяженностью почти 360 метров.
Однако эта идея оказалась украденой у властей Челябинска, которые таким способом украсили бульвар по проспекту Ленина. Причем в Тюмени все повторили с точностью до вида гирлянды и формы фонарей.
Так что в областной столице в этом году появился еще один символ «неоригинальности» и склонности к плагиату, а не уникальное и необычное место.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Тюмень изначально украсили наполовину нерабочими гирляндами. Хотели как лучше, а получилось как всегда — половина лампочек не работала.