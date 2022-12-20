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Тюмень — самый «оригинальный» город Земли: местные власти воруют идеи других городов

Сегодня, 09:03
Фото: nashgorod.ru

Идею украшения тюменской улицы Дзержинского городские власти подглядели в Челябинске

«Имитация звездного неба» на пешеходной улице Дзержинского, которую так пиарили городские власти, оказалась не оригинальной идеей Тюмени, а очередным плагиатом. Аналогичным образом в Челябинске в прошлом году украсили бульвар по проспекту Ленина.

Когда на улицу Дзержинского велись работы по установке освещения, в городской администрации с гордостью рассказывали о том, что на пешеходном бульваре появится большая гирлянда, протяженностью почти 360 метров.

Однако эта идея оказалась украденой у властей Челябинска, которые таким способом украсили бульвар по проспекту Ленина. Причем в Тюмени все повторили с точностью до вида гирлянды и формы фонарей. 

Фото: nashgorod.ru
Над улицей Дзержинского для тюменцев засверкают 360 метров гирлянды
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Так что в областной столице в этом году появился еще один символ «неоригинальности» и склонности к плагиату, а не уникальное и необычное место.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Тюмень изначально украсили наполовину нерабочими гирляндами. Хотели как лучше, а получилось как всегда — половина лампочек не работала.

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