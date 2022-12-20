Топ лучших работодателей в госсекторе возглавило Агентство инноваций Москвы

Организации оценивали по уровню зарплаты, возможности профессионального роста, социальной ответственности: участию в благотворительных мероприятиях, экологических акциях. Как рассказал соавтор исследования, руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров, госсектор привлекает профессионалов тем, что дает возможность участвовать в масштабных и социально значимых проектах, передает rbc.ru.
«При этом в 2022 году, с учетом сложившихся обстоятельств, интерес к госструктурам существенно вырос», — отметил Сергей Хитров.
По его словам, компании в госсекторе начинают качественно изменяться, работать более гибко и оперативно, как частные организации. Он отметил, что эта трансформация, которая особенно заметна в Москве, увеличивает интерес профессионалов к госсектору.
Подобное мнение также высказал и замдиректора Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин. Он считает, что конкурентоспособность государства в IT-секторе начинает расти.
Говоря об этой тенденции, директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая на HR-форуме РБК в 2022 году отметила, что соискателей, кроме зарплаты, привлекают надежность карьерного и профессионального роста, а также стабильность компании в условиях неопределенности.