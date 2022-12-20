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Топ лучших работодателей в госсекторе возглавило Агентство инноваций Москвы

Сегодня, 14:59
Фото: pxhere.com
РБК представил первый в России рейтинг работодателей среди организаций госсектора. Список возглавило Агентство инноваций Москвы, которое занимается внедрением новых технологий в столичных компаниях.

Организации оценивали по уровню зарплаты, возможности профессионального роста, социальной ответственности: участию в благотворительных мероприятиях, экологических акциях. Как рассказал соавтор исследования, руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров, госсектор привлекает профессионалов тем, что дает возможность участвовать в масштабных и социально значимых проектах, передает rbc.ru.

 

«При этом в 2022 году, с учетом сложившихся обстоятельств, интерес к госструктурам существенно вырос», — отметил Сергей Хитров.

 

По его словам, компании в госсекторе начинают качественно изменяться, работать более гибко и оперативно, как частные организации. Он отметил, что эта трансформация, которая особенно заметна в Москве, увеличивает интерес профессионалов к госсектору.

 

Подобное мнение также высказал и замдиректора Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин. Он считает, что конкурентоспособность государства в IT-секторе начинает расти.

 

Говоря об этой тенденции, директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая на HR-форуме РБК в 2022 году отметила, что соискателей, кроме зарплаты, привлекают надежность карьерного и профессионального роста, а также стабильность компании в условиях неопределенности.

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