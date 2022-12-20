Тобольские чиновники ввели масочный режим в здании городской администрации

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по уровню заболеваемости гриппом и ОРВИ эпидпорог в регионе превышен на 40%. По словам главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо, выявлено около 33 тысяч заболевших.
В связи с обострившей ситуацией на усиленный режим работы переведены городские поликлиники — теперь фильтры работают с 7:00 до 22:00, выезд врачей на дом осуществляется в круглосуточном режиме.
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переведены на дистанционный режим обучения. Решение о продление или об окончании дистанционки будет принято на этой неделе.