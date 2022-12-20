nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тобольские чиновники ввели масочный режим в здании городской администрации

Сегодня, 03:14
Фото: тг-канал Максим Афанасьев

Тюменские чиновники вернули масочный режим

В здании администрации Тобольска ввели усиленные карантинные меры в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Накануне в масочном режиме было проведено заседание исторического совета.
Сюжет
Тюмень

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по уровню заболеваемости гриппом и ОРВИ эпидпорог в регионе превышен на 40%. По словам главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо, выявлено около 33 тысяч заболевших.

В связи с обострившей ситуацией на усиленный режим работы переведены городские поликлиники — теперь фильтры работают с 7:00 до 22:00, выезд врачей на дом осуществляется в круглосуточном режиме.

С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переведены на дистанционный режим обучения. Решение о продление или об окончании дистанционки будет принято на этой неделе.

Как в Тюмени борются с очередями в поликлиниках
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#ОРВИ#Грипп#Заболеваемость#Тобольск#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Появились подробности пожара в Кулаково: власти заблокировали проезд пожарным
Вчера, 12:16
Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов
Вчера, 05:54
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
Вчера, 08:11
В Тюмени родители, несогласные с карантином, привели детей в школу
Сегодня, 05:25
В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза
Сегодня, 03:46