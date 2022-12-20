Связисты раскрыли секреты общения тюменцев в 2022 году

Все в онлайн.
Интернет-трафик абонентов оператора в Тюменской области за год увеличился на 16%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают на 35% больше женщин. Любимые дни для серфинга в cети – с пятницы по воскресенье, именно в конце недели в сети фиксируется максимальный трафик.
Многие жители региона переводят общение в Telegram – уже 74% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.
Алло, говорите!
Ежедневно тюменцы проговаривают более 5,5 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на субботу – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика. При этом мужчины и женщины одинаково любят разговаривать по телефону, в том числе используя технологию VoLTE. Она обеспечивает чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Чаще всего жители региона общаются с собеседниками из России, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
Книги или фильмы.
Тюменцы стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 21%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 12% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.
В тренде гаджеты из Поднебесной.
У тюменцев вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом число таких устройств увеличилось на 10%. Чаще всего жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme. Заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков. За год их стало меньше на 20%. Это связано с тем, что мобильный интернет приходит в глубинку, и сельчане быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.
Как отмечает Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Тюменской области, оператор в этом году сфокусировался на развитии сети как в крупных городах области, так и в небольших поселениях региона. В программу улучшений вошли, в том числе, населенные пункты, где проживает менее 500 человек. В целом с начала года инженеры компании запустили и модернизировали базовые станции более чем в 100 локациях Тюменской области. Ёмкость сети четвертого поколения и скорость мобильного интернета выросли на территории, где живет свыше 200 тысяч человек.