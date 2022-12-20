Связисты раскрыли секреты общения тюменцев в 2022 году

Как отмечает Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Тюменской области, оператор в этом году сфокусировался на развитии сети как в крупных городах области, так и в небольших поселениях региона. В программу улучшений вошли, в том числе, населенные пункты, где проживает менее 500 человек. В целом с начала года инженеры компании запустили и модернизировали базовые станции более чем в 100 локациях Тюменской области. Ёмкость сети четвертого поколения и скорость мобильного интернета выросли на территории, где живет свыше 200 тысяч человек.