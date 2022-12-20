Судья обвинил в рисунке «пацифика»: подробности дела «Нет вобле» в Тюмени

20 декабря тюменский суд оштрафовал девушку за надпись «Нет *». В постановлении указанно, что инцидент произошел 24 сентября в 18:00 на площади «Единения и Согласия».
«Согласно рапорта испектора ОИАЗ УМВД России по г. Тюмени Успанова Ж.И., Клементова А.А., 24 сентября 2022 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Тюмень, улица Ленина у дома 74, осуществляла публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых сил РФ, в целях защиты интересов РФ и её граждан», - отмечается в постановлении по делу №5-918/2022 от 20 декабря.
Выяснились подробности возникновения надписи «Нет *».
«Она пошла в ЦУМ, где купила мелки цветные для асфальта, стоимостью 90 рублей, после чего вернулась к фонтану на площади «Единения и Согласия», где увидела незнакомых ей девушек, подойдя к которым, предложила порисовать на асфальте если они хотят. В коробке было 6 мелков разных цветов, разобрали пять, остался один синего цвета. После этого она взяла мелок и нарисовала знак «пацифик», после знака слова «Нет *», данное предложение расшифровывается как «НЕТ ВОБЛЕ», так как она испытывает антипатию к вобле по причине неприятного запаха, а знак «пацифик» нарисовала, так как знак ей нравится, а что означает данный знак, она не знает», - отмечается в решении тюменского суда.
В итоге суд признал несостоятельными довод тюменки о том, что «она нарисовала знак «пацифик», а также написала «Нет *» имея ввиду «НЕТ ВОБЛЕ».
«И даже если принять во внимание, что изображая знак «пацифик» Клементова А.А. не была осведомлена о его значении, то это не исключает её ответственности за совершение вменённого ей административного правонарушения», - отметил суд.
Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы отреагировали на решение суда в деле о скандальной рыбе. Большинство горожан посчитали, что надпись сложно разобрать. Конкретных слов в ней нет.