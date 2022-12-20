Скандальная рыба обошлась тюменке в 30 тысяч рублей

На этот раз суд установил, что 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади «Единства и Согласия» написала на асфальте мелом синего цвета слова «НЕТ В***Е», что признано дискредитацией ВС РФ.
Теперь Алисе придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Алису при первом рассмотрении дела оправдали. В октябре тюменский суд прекратил производство по ее делу из-за того, что не нашел состава преступления. Но была подана апелляция, ее автор хотел отменить решение суда.