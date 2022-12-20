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Скандальная рыба обошлась тюменке в 30 тысяч рублей

Сегодня, 07:20
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Девушку из Тюмени, заявлявшую о якобы нелюбви к вобле, оштрафовали за дискредитацию а

Сегодня Центральный районный суд Тюмени признал виновной Алису К. в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Суд

На этот раз суд установил, что 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади «Единства и Согласия» написала на асфальте мелом синего цвета слова «НЕТ В***Е», что признано дискредитацией ВС РФ. 

Теперь Алисе придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. 

«Нет в***е» разместили на сайте госучреждения
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Алису при первом рассмотрении дела оправдали. В октябре тюменский суд прекратил производство по ее делу из-за того, что не нашел состава преступления. Но была подана апелляция, ее автор хотел отменить решение суда.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Суд#Наказание#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Дискредитация ВС РФ
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