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С 24 декабря цирк в Тюмени начнет новогодние представления

20 декабря 2022, 11:54
Фото: 1MI

Атмосфера праздника в шоу «Цирк Новогодних чудес»

С 24 декабря Тюменский цирк приглашает тюменцев и гостей областной столицы на новогоднюю программу «Цирк Новогодних чудес». Зрители увидят диких и экзотических животных, а дети порадуются настоящему приключению.

С первых минут представления перед зрителями выступят талантливые гимнасты и жонглёры. В программе участвуют весёлые клоуны и их питомцы. В проекте участвуют животные из разных стран мира (обезьяны, яркие попугаи, пони, питоны, веселые собачки).

«Цирк Новогодних чудес»

Это уникальный цирковой проект всемирно известной династии Филатовых-Клыковых, которая на протяжении почти двух столетий работает с дикими и экзотическими животными.

Грациозные кошки вызовут зрительскую симпатию с первого взгляда. Перед зрителями выступит заслуженный артист России Андрей Клыков с уникальной дрессурой в исполнении Деда Мороза. Его партнёрами будут бурые медведи.

Гимнасты и акробаты

Гимнасты Екатерина и Сергей Остудины покажут зрелищные и захватывающие трюки. Свои физические возможности продемонстрируют Артисты — акробаты на дорожке под руководством Семена Крицкого.

Уникальные соединения разных направлений в жанре акробатики не оставят равнодушными гостей «Цирка Новогодних чудес». Свои возможности покажут эквилибристы Михаил и Андрей Карлагины под руководством Вячеслава Лебедькова.

Гимнастические и акробатические трюки на лошадях в жанре джигитовки выполнят смелые и храбрые наездники номера «Русские казаки» под руководством Виолетты Александровой-Серж.

Шоу-балет и атмосфера новогоднего чуда

Пластика тела, красота и эстетика танца будет показана в шоу балет «Помпадур» под руководством Анастасии Филатовой-Клыковой. Номер органично впишется в сюжет новогодних приключений вместе с героями сказки. Вячеслав Остудин знакомит с вершинами своего мастерства в жонглировании.

Динамичные трюки, море смеха, многообразие животных подарит долгий заряд позитивного настроения всем зрителям «Цирка Новогодних чудес». Виртуозы создадут атмосферу зимнего праздника, чуда и волшебства.  Тюменцев ждут на главной новогодней сказке города с 24 декабря!

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Цирк#Массовые мероприятия#Артисты#Животные#Домашние животные#Редкие животные
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