С 24 декабря цирк в Тюмени начнет новогодние представления

С первых минут представления перед зрителями выступят талантливые гимнасты и жонглёры. В программе участвуют весёлые клоуны и их питомцы. В проекте участвуют животные из разных стран мира (обезьяны, яркие попугаи, пони, питоны, веселые собачки).
Это уникальный цирковой проект всемирно известной династии Филатовых-Клыковых, которая на протяжении почти двух столетий работает с дикими и экзотическими животными.
Грациозные кошки вызовут зрительскую симпатию с первого взгляда. Перед зрителями выступит заслуженный артист России Андрей Клыков с уникальной дрессурой в исполнении Деда Мороза. Его партнёрами будут бурые медведи.
Гимнасты Екатерина и Сергей Остудины покажут зрелищные и захватывающие трюки. Свои физические возможности продемонстрируют Артисты — акробаты на дорожке под руководством Семена Крицкого.
Уникальные соединения разных направлений в жанре акробатики не оставят равнодушными гостей «Цирка Новогодних чудес». Свои возможности покажут эквилибристы Михаил и Андрей Карлагины под руководством Вячеслава Лебедькова.
Гимнастические и акробатические трюки на лошадях в жанре джигитовки выполнят смелые и храбрые наездники номера «Русские казаки» под руководством Виолетты Александровой-Серж.
Пластика тела, красота и эстетика танца будет показана в шоу балет «Помпадур» под руководством Анастасии Филатовой-Клыковой. Номер органично впишется в сюжет новогодних приключений вместе с героями сказки. Вячеслав Остудин знакомит с вершинами своего мастерства в жонглировании.
Динамичные трюки, море смеха, многообразие животных подарит долгий заряд позитивного настроения всем зрителям «Цирка Новогодних чудес». Виртуозы создадут атмосферу зимнего праздника, чуда и волшебства. Тюменцев ждут на главной новогодней сказке города с 24 декабря!