С 24 декабря цирк в Тюмени начнет новогодние представления

С первых минут представления перед зрителями выступят талантливые гимнасты и жонглёры. В программе участвуют весёлые клоуны и их питомцы. В проекте участвуют животные из разных стран мира (обезьяны, яркие попугаи, пони, питоны, веселые собачки).