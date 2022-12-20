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Прожиточный минимум в Тюменской области после Нового года изменится

Сегодня, 09:53
Фото: 1MI

Прожиточный минимум в Тюменской области увеличится на 3,3%

В наступающем году прожиточный минимум в нашем регионе составит 14 375 рублей, сообщают в информационном центре областного правительства.

Соответствующее постановление уже подписали. Оно рассчитано на срок с 1 января до конца 2023 года.

Прожиточный минимум для работающих людей отныне будет 15 669 рублей, для граждан на пенсии — 12 363 рубля, для несовершеннолетних лиц — 14 176 рублей.

Напомним, что до конца года прожиточный минимум сохранится в размере 13 919 рублей.

Ранее «Наш город» писал, что депутаты одобрили законопроект, предлагающий ввести универсальное пособие для семей, в которых есть дети до 17 лет. При этом доходы родителей не должны превышать региональный прожиточный минимум.

Универсальное пособие для тюменцев
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