Прожиточный минимум в Тюменской области после Нового года изменится

Соответствующее постановление уже подписали. Оно рассчитано на срок с 1 января до конца 2023 года.
Прожиточный минимум для работающих людей отныне будет 15 669 рублей, для граждан на пенсии — 12 363 рубля, для несовершеннолетних лиц — 14 176 рублей.
Напомним, что до конца года прожиточный минимум сохранится в размере 13 919 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что депутаты одобрили законопроект, предлагающий ввести универсальное пособие для семей, в которых есть дети до 17 лет. При этом доходы родителей не должны превышать региональный прожиточный минимум.