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На автодороге Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло смертельное ДТП

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе в результате ДТП погиб водитель

На 295 км трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись два автомобиля — «Санг-Йонг» и «МАЗ». Сейчас движение здесь ограничено, сообщают в ГИБДД Тюменской области.
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ДТП

За рулем внедорожника был 41-летний житель ЯНАО, а на большегрузе ехал 50-летний белорус. По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Он скончался в результате аварии. Водитель большегруза получил тяжелые травмы. Сейчас он госпитализирован.

В настоящее время движение на федеральной трассе организовано в реверсивном режиме. Инспекторы регулируют его вручную.

Вчера «Наш город» писал, что в результате смертельного ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск скончалась одна пассажирка, а трёх человек доставили в больницу.

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП
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#Елена Чебоксарова#Жертвы катастрофы#Смерть на дороге#Пассажир#Федеральная трасса#Омск#ДТП
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