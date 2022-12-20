На автодороге Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло смертельное ДТП

За рулем внедорожника был 41-летний житель ЯНАО, а на большегрузе ехал 50-летний белорус. По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Он скончался в результате аварии. Водитель большегруза получил тяжелые травмы. Сейчас он госпитализирован.
В настоящее время движение на федеральной трассе организовано в реверсивном режиме. Инспекторы регулируют его вручную.
Вчера «Наш город» писал, что в результате смертельного ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск скончалась одна пассажирка, а трёх человек доставили в больницу.