На автодороге Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло смертельное ДТП

За рулем внедорожника был 41-летний житель ЯНАО, а на большегрузе ехал 50-летний белорус. По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Он скончался в результате аварии. Водитель большегруза получил тяжелые травмы. Сейчас он госпитализирован.