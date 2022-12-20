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Posted 20 декабря 2022, 08:08

Published 20 декабря 2022, 08:08

Modified 20 декабря 2022, 08:25

Updated 20 декабря 2022, 08:25

На трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе в результате ДТП погиб водитель

На автодороге Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло смертельное ДТП

20 декабря 2022, 08:08
Фото: 1MI.

На трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе в результате ДТП погиб водитель

Сюжет
ДТП
На 295 км трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись два автомобиля — «Санг-Йонг» и «МАЗ». Сейчас движение здесь ограничено, сообщают в ГИБДД Тюменской области.

За рулем внедорожника был 41-летний житель ЯНАО, а на большегрузе ехал 50-летний белорус. По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Он скончался в результате аварии. Водитель большегруза получил тяжелые травмы. Сейчас он госпитализирован.

В настоящее время движение на федеральной трассе организовано в реверсивном режиме. Инспекторы регулируют его вручную.

Вчера «Наш город» писал, что в результате смертельного ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск скончалась одна пассажирка, а трёх человек доставили в больницу.

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП
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#ДТП#Федеральная трасса#Омск#Жертвы катастрофы#Пассажир
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