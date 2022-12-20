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Кредит в 950 млн рублей должен покрыть дефицит бюджета Тюменской области

Сегодня, 16:19
Фото: 1MI

Банк выделит кредит в 950 млн рублей на покрытие дефицита Тюменской области

По данным сайта Госзакупки, тюменские власти возьмут кредит в коммерческом банке на 950 млн рублей. Услуга будет предоставлена за 169 млн рублей. Единственным участником торгов стал «Совкомбанк».

По данным закупки № 0167200003422008895, кредитная линия открывается на 548 дней. Это деньги позволят перекрыть дефицит бюджета в случае необходимости.

«Оказание услуг по предоставлению кредита посредством открытия возобновляемой кредитной линии в целях финансирования дефицита областного бюджета Тюменской области», - сообщается на сайте Госзакупки.


Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году дефицит регионального бюджета запланирован в размере более 35 млрд рублей. В 2022 году он может составить почти 90 млрд (точных цифр пока нет).

Миллиардный дефицит в бюджете
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Дефицит#Дефицит бюджета
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