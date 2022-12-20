Кредит в 950 млн рублей должен покрыть дефицит бюджета Тюменской области

По данным закупки № 0167200003422008895, кредитная линия открывается на 548 дней. Это деньги позволят перекрыть дефицит бюджета в случае необходимости.
«Оказание услуг по предоставлению кредита посредством открытия возобновляемой кредитной линии в целях финансирования дефицита областного бюджета Тюменской области», - сообщается на сайте Госзакупки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году дефицит регионального бюджета запланирован в размере более 35 млрд рублей. В 2022 году он может составить почти 90 млрд (точных цифр пока нет).