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Из-за смертельного ДТП на Монтажников пробки в Тюмени достигли 9 баллов

Сегодня, 12:50
Фото: 1MI

Пробки в Тюмени достигли 9 баллов из-за смертельного ДТП на Монтажников

В областной столице 20 декабря уже к 17:25 дорожные пробки составили 9 баллов. Сразу 2 ДТП произошло на Червишевском тракте недалеко от центра города. Вечером в городе зафиксировано 8 аварий.

Затор почти в километр образовался на улице 30 лет Победы. Из-за ДТП скорость транспортных средств снизилась до 2-5 км/ч. Пробка в 2 километра образовалась на улице Монтажников и 50 лет Октября. В этом районе произошло смертельное ДТП, скончался дорожный рабочий.

Аварии произошли на Челюскинцев, Чернышевского и Дружбы. Стоит отметить, что в понедельник дорожные пробки достигли 8 баллов.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на мосту улицы Монтажников автомобиль сбил насмерть дорожного рабочего. 50-летний мужчина скончался.

Дорожный рабочий скончался после ДТП на мосту улицы Монтажников в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Происшествия#Погода#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Водители#Аварии
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