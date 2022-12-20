nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря 2022, 12:50

Published 20 декабря 2022, 12:50

Modified 20 декабря 2022, 12:50

Updated 20 декабря 2022, 12:50

Пробки в Тюмени достигли 9 баллов из-за смертельного ДТП на Монтажников

Из-за смертельного ДТП на Монтажников пробки в Тюмени достигли 9 баллов

20 декабря 2022, 12:50
Фото: 1MI.

Пробки в Тюмени достигли 9 баллов из-за смертельного ДТП на Монтажников

В областной столице 20 декабря уже к 17:25 дорожные пробки составили 9 баллов. Сразу 2 ДТП произошло на Червишевском тракте недалеко от центра города. Вечером в городе зафиксировано 8 аварий.

Затор почти в километр образовался на улице 30 лет Победы. Из-за ДТП скорость транспортных средств снизилась до 2-5 км/ч. Пробка в 2 километра образовалась на улице Монтажников и 50 лет Октября. В этом районе произошло смертельное ДТП, скончался дорожный рабочий.

Аварии произошли на Челюскинцев, Чернышевского и Дружбы. Стоит отметить, что в понедельник дорожные пробки достигли 8 баллов.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на мосту улицы Монтажников автомобиль сбил насмерть дорожного рабочего. 50-летний мужчина скончался.

Дорожный рабочий скончался после ДТП на мосту улицы Монтажников в Тюмени
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#ГИБДД#Водители#Новости тюмени#Погода#Аварии#Дороги#Безопасность на дорогах
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика