Из-за смертельного ДТП на Монтажников пробки в Тюмени достигли 9 баллов

Затор почти в километр образовался на улице 30 лет Победы. Из-за ДТП скорость транспортных средств снизилась до 2-5 км/ч. Пробка в 2 километра образовалась на улице Монтажников и 50 лет Октября. В этом районе произошло смертельное ДТП, скончался дорожный рабочий.