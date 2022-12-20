Из-за смертельного ДТП на Монтажников пробки в Тюмени достигли 9 баллов

Posted 20 декабря 2022, 12:50
Published 20 декабря 2022, 12:50
Modified 20 декабря 2022, 12:50
Updated 20 декабря 2022, 12:50
Затор почти в километр образовался на улице 30 лет Победы. Из-за ДТП скорость транспортных средств снизилась до 2-5 км/ч. Пробка в 2 километра образовалась на улице Монтажников и 50 лет Октября. В этом районе произошло смертельное ДТП, скончался дорожный рабочий.
Аварии произошли на Челюскинцев, Чернышевского и Дружбы. Стоит отметить, что в понедельник дорожные пробки достигли 8 баллов.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на мосту улицы Монтажников автомобиль сбил насмерть дорожного рабочего. 50-летний мужчина скончался.