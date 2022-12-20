Из-за метели перекрыли трассу Тюмень - Ханты-Мансийск

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в среду ожидается пасмурная и снежная погода. Днём до – 16 градусов. В четверг, по прогнозам синоптиков, в городе потеплеет до – 4, ветер усилится до 6 метров в секунду. В пятницу, 23 декабря, осадки маловероятны. Столбики термометров в этот день покажут - 3 градуса в течение дня.