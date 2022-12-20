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Из-за метели перекрыли трассу Тюмень - Ханты-Мансийск

Сегодня, 10:12
Фото: 1MI

Трассу Тюмень - Ханты-Мансийск перекрыли для грузовиков из-за метели

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск ограничено движение транспорта, сообщает «Уралавтодор». На участке между 713 и 733 километрами введено временное прекращение движения грузовиков.

Непогода внесла свои коррективы в движение по федеральной трассе. Участок дороги расположен в Нефтеюганском районе.

«Плотный снегопад не даёт водителям спокойно ехать», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в среду ожидается пасмурная и снежная погода. Днём до – 16 градусов. В четверг, по прогнозам синоптиков, в городе потеплеет до – 4, ветер усилится до 6 метров в секунду. В пятницу, 23 декабря, осадки маловероятны. Столбики термометров в этот день покажут - 3 градуса в течение дня.

 

В Тюмени в среду похолодает до -26
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#Александр Мязин#Общество#Дороги#Происшествия#Погода#Жалобы#Водители#ГИБДД#Дорожные пробки
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