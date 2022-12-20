Дорожный рабочий скончался после ДТП на мосту улицы Монтажников в Тюмени

Трагедия произошла сегодня днём.
«Автомобиль Chevrolet сбил дорожного рабочего, мужчина погиб», - сообщили в ГИБДД «Нашему городу».
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ДПС. Место ДТП оцепили, причины смертельной аварии выясняются. Личность погибшего устанавливается.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень – Омск сегодня погиб водитель внедорожника. Его машина столкнулись с грузовиком. Водитель большегруза получил тяжелые травмы. Сейчас он госпитализирован в ближайшую больницу.