nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дорожный рабочий скончался после ДТП на мосту улицы Монтажников в Тюмени

Сегодня, 11:23
Фото: Скрин тг канал @tmn_incident

В Тюмени на мосту улицы Монтажников машина сбила дорожного рабочего, он скончался

В областной столице 20 декабря на мосту улицы Монтажников сбили дорожного рабочего. В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что мужчина погиб. На вид ему примерно 50 лет, обстоятельства ДТП выясняются.

Трагедия произошла сегодня днём.

«Автомобиль Chevrolet сбил дорожного рабочего, мужчина погиб», - сообщили в ГИБДД «Нашему городу».

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ДПС. Место ДТП оцепили, причины смертельной аварии выясняются. Личность погибшего устанавливается.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень – Омск сегодня погиб водитель внедорожника. Его машина столкнулись с грузовиком. Водитель большегруза получил тяжелые травмы. Сейчас он госпитализирован в ближайшую больницу.

На автодороге Тюмень — Омск в Ишимском районе произошло смертельное ДТП
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Происшествия#Погода#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Дорожные пробки
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Власти не подумали об автомобилистах, открыв пешеходную улицу Дзержинского
Сегодня, 11:29
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
Вчера, 08:11
В Тюмени родители, несогласные с карантином, привели детей в школу
Сегодня, 05:25
В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза
Сегодня, 03:46