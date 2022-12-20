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Posted 20 декабря 2022, 19:28

Published 20 декабря 2022, 19:28

Modified 21 декабря 2022, 09:25

Updated 21 декабря 2022, 09:25

Дело о скандальной тюменской рыбе, улица Дзержинского, на Монтажников умер рабочий

Дело о скандальной тюменской рыбе, на Монтажников умер рабочий, улица Дзержинского

20 декабря 2022, 19:28
Фото: 1MI.

Дело о скандальной тюменской рыбе, улица Дзержинского, на Монтажников умер рабочий

В Тюмени 20 декабря на мосту Монтажников насмерть сбили дорожного рабочего. Инцидент произошел днём, известно, что мужчине около 50 лет. На несколько часов улицу оцепили, возникла пробка.

На мосту Монтажников в Тюмени насмерть сбили дорожного рабочего.

«Автомобиль Chevrolet сбил дорожного рабочего, мужчина погиб», - сообщили в ГИБДД «Нашему городу».

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ДПС. Место ДТП оцепили, причины смертельной аварии выясняются. Личность погибшего устанавливается.

Власти не подумали об автомобилистах, открыв пешеходную улицу Дзержинского.

Тюменские автомобилисты уверены, что горадминистрация не продумала схему дорожного движения, прежде, чем сделать улицу Дзержинского пешеходной.  Теперь для местных водителей открытие пешеходной улицы — коллапс автомобильного движения. Серьёзные заторы в районе улиц от Первомайской до Красина. Перекрыто движение на улицах Володарского и Хохрякова.

Тюменские пассажиры автобусов регулярно сообщают о проблемах с парковкой на улице Дзержинского. Здесь ставят автомобили, которые «постоянно торчат на полосе»

У департамента дорожной инфраструктуры и транспорта есть возможность отличиться, и сделать автомобильное движение в этом районе города управляемым и свободным, а улицы, такую как Кирова и другие открыть для свободного движения в обе стороны

Подробности дела «Нет вобле» в Тюмени.

20 декабря тюменский суд оштрафовал девушку, которая написала мелом фразу «Нет *». Всё произошло ещё 24 сентября 2022 года в 18 часов 00 минут на улице Ленина. В ходе заседания суд признал несостоятельными довод тюменки о том, что «она написала «Нет *» имея ввиду «НЕТ ВОБЛЕ».

Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей. На заседании судья отметил, что «она нарисовала знак «пацифик», и осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

 

Дорожный рабочий скончался после ДТП на мосту улицы Монтажников в Тюмени
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#Общество#Происшествия#ГИБДД#Деньги#Новости тюмени#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах
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