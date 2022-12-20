Александр Моор посмертно наградил героя СВО

Жумабай Раизов родился в деревне Благодатное (находится в Казанском районе). Воспитанием мальчика занимался отец.
Во время спецоперации Раизов был главнокомандующим парашютно-десантной ротой. Не один раз ему приходилось выполнять сложные приказы, и он успешно с этим справлялся, проявляя мужество и профессионализм в боевых действиях.
В последнем бою молодой человек продолжал командование, несмотря на то, что уже был смертельно ранен. Вместе с группой он не дал врагу прорвать оборону. Националистам пришлось отступить.
Глава региона выразил благодарность близким героя и отметил, что именем Раизова могут назвать одну из наших улиц.
Ранее «Наш город» писал, что из Тюменской области на боевые подвиги вновь отправилась очередная группа солдат.