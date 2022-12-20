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Александр Моор посмертно наградил героя СВО

Сегодня, 08:59
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области вручил Золотую Звезду бойцу, погибшему в зоне СВО

Александр Моор наградил Золотой Звездой отца Жумабая Раизова за героический подвиг его сына. 26-летний молодой человек погиб в ходе боевых действий в зоне СВО. О вручении высшей награды губернатор сообщил в своём telegram-канале и на странице Вконтакте.

Жумабай Раизов родился в деревне Благодатное (находится в Казанском районе). Воспитанием мальчика занимался отец.

Во время спецоперации Раизов был главнокомандующим парашютно-десантной ротой. Не один раз ему приходилось выполнять сложные приказы, и он успешно с этим справлялся, проявляя мужество и профессионализм в боевых действиях.

В последнем бою молодой человек продолжал командование, несмотря на то, что уже был смертельно ранен. Вместе с группой он не дал врагу прорвать оборону. Националистам пришлось отступить.

Глава региона выразил благодарность близким героя и отметил, что именем Раизова могут назвать одну из наших улиц.

Ранее «Наш город» писал, что из Тюменской области на боевые подвиги вновь отправилась очередная группа солдат.

Из Тюменской области в зону СВО отправили третью группу бойцов за эту неделю. Фото
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#Елена Чебоксарова#Герой России#Награды#Награда#Государственные награды
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