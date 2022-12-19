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Жители Тюмени просят построить поворот, чтобы доехать в новые ЖК

Сегодня, 13:19
Фото: 1MI

Тюменцы просят построить поворот у улицы Академический проезд, чтобы доехать в ЖК

Жители областной столицы создали петицию адресованную к руководителя ФКУ «Уралавтодор». Они просят построить поворот в районе улицы Академический проезд у Московского тракта, чтобы не делать крюк в несколько километров.

На данный момент её подписали 690 тюменцев. Горожанам приходится преодолевать почти 8,5 километров, чтобы добраться с Московского тракта в новые районы.

«Просим Уралавтодор принять действия для реализации поворота в районе улицы Академический проезд. Реализация данного предложения позволит разгрузить автодороги района», - сообщается в петиции.

Тюменцы отмечают, что уехать на общественном транспорте в новые районы Тюмени очень сложно. В ЖК «Андерсен парк» только одна 57 маршрутка ходит.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом районе в час пик (вечером) фиксируются пробки в 1-2 километра.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Деньги#Экономика#Жалобы#Водители#Дорожные пробки#Безопасность на дорогах#Аварии
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