Жители Тюмени просят построить поворот, чтобы доехать в новые ЖК

Тюменцы просят построить поворот у улицы Академический проезд, чтобы доехать в ЖК

Жители областной столицы создали петицию адресованную к руководителя ФКУ «Уралавтодор». Они просят построить поворот в районе улицы Академический проезд у Московского тракта, чтобы не делать крюк в несколько километров.