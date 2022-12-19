Жители Тюмени просят построить поворот, чтобы доехать в новые ЖК

На данный момент её подписали 690 тюменцев. Горожанам приходится преодолевать почти 8,5 километров, чтобы добраться с Московского тракта в новые районы.
«Просим Уралавтодор принять действия для реализации поворота в районе улицы Академический проезд. Реализация данного предложения позволит разгрузить автодороги района», - сообщается в петиции.
Тюменцы отмечают, что уехать на общественном транспорте в новые районы Тюмени очень сложно. В ЖК «Андерсен парк» только одна 57 маршрутка ходит.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом районе в час пик (вечером) фиксируются пробки в 1-2 километра.