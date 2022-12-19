Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий в Тюмени могут быть аварии и пробки

«По данным Тюменского Гидрометцентра, 19 декабря 2022 года ожидаются неблагоприятные погодные условия (сильный снег, гололедные явления – гололед, отложение мокрого снега). В связи с этим повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение (обрыв) линий связи и электропередач), дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах.», – информирует пресс-служба администрации Тюмени.
Напомним, что снег ожидается в течение всей предстоящей недели. Местным жителям следует это учитывать, планируя маршрут.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы недовольны уборкой снега на улицах. Горожане считают, что в такую погоду, как сейчас, техника должна работать круглосуточно.