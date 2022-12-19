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Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий в Тюмени могут быть аварии и пробки

Сегодня, 01:07
Фото: 1MI

19 декабря в Тюмени ожидается сильный снег и гололёд

В понедельник в нашем городе прогнозируются мокрый снег и штормовой ветер, на дорогах будет скользко. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
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Снег
«По данным Тюменского Гидрометцентра, 19 декабря 2022 года ожидаются неблагоприятные погодные условия (сильный снег, гололедные явления – гололед, отложение мокрого снега). В связи с этим повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение (обрыв) линий связи и электропередач), дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах.», – информирует пресс-служба администрации Тюмени.

Напомним, что снег ожидается в течение всей предстоящей недели. Местным жителям следует это учитывать, планируя маршрут.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы недовольны уборкой снега на улицах. Горожане считают, что в такую погоду, как сейчас, техника должна работать круглосуточно.

В Тюмени снег убирают 500 единиц техники, но вычищен только центр
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#Елена Чебоксарова#Снег#Уборка
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