Вечеринка блогеров в Тюмени снова вызвала вспышку заболеваемости

На прошлой неделе в Тюмени прошла вечеринка, организованная блогерами Тюмени. В ней приняли участие около 270-280 человек. Сам праздник прошел без происшествий, однако после него медийные личности стали заявлять о том, что заболели.
Блогер Екатерина Гладкова написала в своих социальных сетях, что не могла сбить температуру и ей пришлось вызывать скорую. О болезни сообщила и Анастасия Толчеева, пожаловавшаяся на то, что не смогла найти в аптеке необходимое лекарство для себя и мужа.
«Изо всех щелей кричат, что эпидемия ОРВИ и гриппа, а они опять вечеринку замутили. Ничему их жизнь не учит. Может хоть так поймут, что нужно нести ответственность и учитывать период времени, прежде, чем что-то такое устраивать», — негодуют в соцсетях тюменцы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в связи с сегодняшним потеплением в Тюмени закрыли все городские катки. Сейчас, при положительной температуре, коньки могут серьезно повредить подтаявшее ледовое покрытие.