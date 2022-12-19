Вечеринка блогеров в Тюмени снова вызвала вспышку заболеваемости

Блогер Екатерина Гладкова написала в своих социальных сетях, что не могла сбить температуру и ей пришлось вызывать скорую. О болезни сообщила и Анастасия Толчеева, пожаловавшаяся на то, что не смогла найти в аптеке необходимое лекарство для себя и мужа.