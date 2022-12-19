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Вечеринка блогеров в Тюмени снова вызвала вспышку заболеваемости

Сегодня, 10:12
Фото: 1MI

В Тюмени участники вечеринки блогеров заболели ОРВИ и гриппом

На прошлой неделе прошла очередная тусовка тюменских блогеров, последствия которое повторили прошлогодний сценарий. После вечеринки, собравшей ни одну сотню человек, многие ее участники «слегли» с гриппом и ОРВИ.
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Тюмень

На прошлой неделе в Тюмени прошла вечеринка, организованная блогерами Тюмени. В ней приняли участие около 270-280 человек. Сам праздник прошел без происшествий, однако после него медийные личности стали заявлять о том, что заболели.

Блогер Екатерина Гладкова написала в своих социальных сетях, что не могла сбить температуру и ей пришлось вызывать скорую. О болезни сообщила и Анастасия Толчеева, пожаловавшаяся на то, что не смогла найти в аптеке необходимое лекарство для себя и мужа.

«Изо всех щелей кричат, что эпидемия ОРВИ и гриппа, а они опять вечеринку замутили. Ничему их жизнь не учит. Может хоть так поймут, что нужно нести ответственность и учитывать период времени, прежде, чем что-то такое устраивать», — негодуют в соцсетях тюменцы.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в связи с сегодняшним потеплением в Тюмени закрыли все городские катки. Сейчас, при положительной температуре, коньки могут серьезно повредить подтаявшее ледовое покрытие.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Вирус#Тюмень#Блогеры#ОРВИ#Грипп#Заболеваемость#Тюменская область#Вечеринка
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