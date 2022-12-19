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В тюменскую МСЧ №72 ФСИН РФ срочно нужны десятки врачей

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI

В структуре тюменского УФСИН остро не хватает врачей и фельдшеров

В тюменской медико-санитарной части №72 ФСИН РФ ощущается острая нехватка врачей. По данным URA.RU, здесь оказывают медпомощь подозреваемым и заключенным колоний Тюменской области. На данный момент открыта 41 вакансия.

Здесь нужны хирурги, рентгенолог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, терапевт. В МСЧ не хватает фельдшеров. Санитарная часть находится в оперативном подчинении тюменского УФСИН.

«ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 72 Федеральной службы исполнения наказаний». Тюмень — 41 вакансия», — сообщает URA.RU.

Врачам предлагают зарплаты до 45 тысяч в месяц.

«За 45 тысяч врач максимально? Вот Минздрав пусть и работает», - отмечает в комментариях к новости Алёна В.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики могут зарабатывать до 100 тысяч в месяц.

Тюменские врачи зарабатывают в среднем более 100 тысяч рублей в месяц
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Бюджеты#ОРВИ
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