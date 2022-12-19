В тюменскую МСЧ №72 ФСИН РФ срочно нужны десятки врачей

Здесь нужны хирурги, рентгенолог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, терапевт. В МСЧ не хватает фельдшеров. Санитарная часть находится в оперативном подчинении тюменского УФСИН.
«ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 72 Федеральной службы исполнения наказаний». Тюмень — 41 вакансия», — сообщает URA.RU.
Врачам предлагают зарплаты до 45 тысяч в месяц.
«За 45 тысяч врач максимально? Вот Минздрав пусть и работает», - отмечает в комментариях к новости Алёна В.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики могут зарабатывать до 100 тысяч в месяц.