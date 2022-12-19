В тюменскую МСЧ №72 ФСИН РФ срочно нужны десятки врачей

В структуре тюменского УФСИН остро не хватает врачей и фельдшеров

В тюменской медико-санитарной части №72 ФСИН РФ ощущается острая нехватка врачей. По данным URA.RU, здесь оказывают медпомощь подозреваемым и заключенным колоний Тюменской области. На данный момент открыта 41 вакансия.