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В Тюмени власти призвали управляющие компании убирать снег с крыш

Сегодня, 06:37
Фото: 1MI

Управляющие компании в Тюмени будут штрафовать за несвоевременную уборку снега

Управляющие организации должны очищать многоквартирные дома от снега и наледи, к тому же делать это оперативно, сообщается на сайте администрации Тюмени.
Сюжет
Снег

Если уборка не будет выполнена своевременно, арендаторам и собственникам зданий назначат штраф в размере до 200 000 рублей.

Квартальные инспекторы отмечают, что с того момента, как в Тюмени выпал снег, уже было зафиксировано больше 10 нарушений со стороны управляющих компаний.

«Сообщить о необходимости уборки снега и наледи с крыши каждый горожанин может на портал «Тюмень – наш дом» в раздел «Сосульки на крыше», а также по телефону Единого центра оперативного реагирования Тюмени 45-15-20», – напомнила тюменцам администрация города.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские дорожники устроили во дворе одного из домов снежную свалку. Горожане жалуются, что сталкиваются с такой ситуацией уже не впервые.

 

В Тюмени во дворе дома дорожники складируют снег
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#Елена Чебоксарова#Уборка#Снег#Наледь#Управляющие компании и тсж#Главы администрации
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