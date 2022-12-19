В Тюмени власти призвали управляющие компании убирать снег с крыш

Если уборка не будет выполнена своевременно, арендаторам и собственникам зданий назначат штраф в размере до 200 000 рублей.
Квартальные инспекторы отмечают, что с того момента, как в Тюмени выпал снег, уже было зафиксировано больше 10 нарушений со стороны управляющих компаний.
«Сообщить о необходимости уборки снега и наледи с крыши каждый горожанин может на портал «Тюмень – наш дом» в раздел «Сосульки на крыше», а также по телефону Единого центра оперативного реагирования Тюмени 45-15-20», – напомнила тюменцам администрация города.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские дорожники устроили во дворе одного из домов снежную свалку. Горожане жалуются, что сталкиваются с такой ситуацией уже не впервые.