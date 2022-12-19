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В Тюмени не хватает машин дежурных бригад скорой помощи

Сегодня, 17:25
Фото: 1MI

Дежурных машин бригад скорой помощи в Тюмени не хватает

Подписчики паблика «ЧС Тюмень» сообщают о сложностях в вызове скорой помощи. Дежурных машин не хватает, поэтому приходится самостоятельно добираться до больницы.
«Сегодня, в 5 утра стало плохо моей сестре, вызвали скорую : ждём час, полтора. Параллельно звоним в скорую, спрашиваем, едет ли машина вообще? На что нам отвечают: машин не хватает. На 2 час ожидания скорой поехали в больницу сами», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Тюменцы подтверждают, что сейчас заболеваемость ОРВИ и другими инфекциями высокая. Медиков не хватает. По возможности лучше самостоятельно сбить высокую температуру.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поликлинике №17 врачи переходят на усиленный режим работы из-за ОРВИ.

В Тюмени неотложная помощь переходит на усиленный режим работы из-за ОРВИ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Болезни#ОРВИ#Скорая помощь#Врачи#Запись к врачу
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