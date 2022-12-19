В Тюмени не хватает машин дежурных бригад скорой помощи

«Сегодня, в 5 утра стало плохо моей сестре, вызвали скорую : ждём час, полтора. Параллельно звоним в скорую, спрашиваем, едет ли машина вообще? На что нам отвечают: машин не хватает. На 2 час ожидания скорой поехали в больницу сами», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Тюменцы подтверждают, что сейчас заболеваемость ОРВИ и другими инфекциями высокая. Медиков не хватает. По возможности лучше самостоятельно сбить высокую температуру.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поликлинике №17 врачи переходят на усиленный режим работы из-за ОРВИ.