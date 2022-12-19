В Саранске ГК «Промомед» запустила производство мощностью 1 млрд таблеток в год

В России появилось оборудование для выпуска инновационных лекарств любого уровня сложности. Эти медикаменты реально спасают жизни людей. Они предназначены для лечения самых важных нозологий, заявил глава совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.
На новой высокотехнологичной линии АО «Биохимик» станут выпускать стратегически важные лекарства. Это необходимо на случай остановки поставок иностранных фармацевтов. Об этом информирует newizv.ru.
Фарминдустрия быстро ответила на вызовы коронавирусной инфекции. Она оперативно наладила производство лекарств, которые спасли тысячи граждан. Благодаря новому производству страна станет более уверенной. Дополнительная площадка по выпуску лекарств станет залогом развития здравоохранения и фармацевтической отрасли в РФ, сообщил по видеосвязи министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Новое таблеточное производство ГК «Промомед» станет одним из наиболее инновационных производств в Европе, где взамен человеческого труда применяют технологии вакуумной передачи. Саму линию оснастили современными технологиями. Они позволяют изготавливать, например, многослойные и сложнокомпонентные таблетки. Их делают в условиях фоточувствительности и нулевой влажности.
Появление таких производств в Российской Федерации доказывает всему миру, что страна может стать технологически независимой, пояснил глава Мордовии Артем Здунов. Он тоже присутствовал на открытии площадки.
На предприятии начнут выпускать противовирусные, нестероидные противовоспалительные и гепатопротекторные препараты. В ближайшее время эксперты наладят производство медикаментов в форме саше. Контролировать соблюдение нужных условий и технологических параметров станут путем мониторинга, сбора информации, диспетчеризации и оперативного управления параметрами технологического процесса. За счет этого на всех линиях завода «Биохимик» будет выпускаться продукция высокого качества.
На открытии производства лучших работников завода отметили почетными грамотами Комитета Совфеда по обороне и безопасности, благодарностями главы Мордовии и почетными грамотами Комитета Госдумы по охране здоровья.