В Саранске ГК «Промомед» запустила производство мощностью 1 млрд таблеток в год

На предприятии начнут выпускать противовирусные, нестероидные противовоспалительные и гепатопротекторные препараты. В ближайшее время эксперты наладят производство медикаментов в форме саше. Контролировать соблюдение нужных условий и технологических параметров станут путем мониторинга, сбора информации, диспетчеризации и оперативного управления параметрами технологического процесса. За счет этого на всех линиях завода «Биохимик» будет выпускаться продукция высокого качества.