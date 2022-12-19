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В поселке Туртас наружного освещения добились только через прокуратуру

Сегодня, 08:58
Фото: Прокуратура Тюменской области

В Тюменской области по иску прокурора обеспечено освещение в поселке Туртас

Еще в марте 2022-го года на прием к прокурору Уватского района Артему Шмыкову обратился житель поселка Туртас с заявлением об отсутствии надлежащего освещения в одном из новых районов поселка. Желаемого пришлось добиваться через суд.

После обращения была организована прокурорская проверка, в ходе которой подтвердились доводы заявителя. Тогда прокурорам в интересах жителей пришлось обратиться в суд с исковым заявлением, чтобы все-таки обязать органы местного самоуправления установить освещение.

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В июле 2022 года суд удовлетворил требования прокурора. После чего администрации Уватского муниципального района и Туртасского сельского поселения пришлось исполнить решение суда и обеспечить освещение в жилом микрорайоне поселка.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени задержали женщину с 0,4 граммами «соли». Увидев полицейских, женщина ускорила шаг и попыталась скрыться, чем вызвала подозрение у сотрудников ППС. Стражи правопорядка остановили гражданку для проверки документов.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Дороги#Наружное освещение#Жалобы#Деньги#Безопасность на дорогах#Благоустройство#Тюменская область#Прокуратура#Прокуратура тюменского района#Прокуратура г.Тюмени
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