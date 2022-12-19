В поселке Туртас наружного освещения добились только через прокуратуру

В Тюменской области по иску прокурора обеспечено освещение в поселке Туртас

Еще в марте 2022-го года на прием к прокурору Уватского района Артему Шмыкову обратился житель поселка Туртас с заявлением об отсутствии надлежащего освещения в одном из новых районов поселка. Желаемого пришлось добиваться через суд.

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