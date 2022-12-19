В поселке Туртас наружного освещения добились только через прокуратуру

После обращения была организована прокурорская проверка, в ходе которой подтвердились доводы заявителя. Тогда прокурорам в интересах жителей пришлось обратиться в суд с исковым заявлением, чтобы все-таки обязать органы местного самоуправления установить освещение.
В июле 2022 года суд удовлетворил требования прокурора. После чего администрации Уватского муниципального района и Туртасского сельского поселения пришлось исполнить решение суда и обеспечить освещение в жилом микрорайоне поселка.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени задержали женщину с 0,4 граммами «соли». Увидев полицейских, женщина ускорила шаг и попыталась скрыться, чем вызвала подозрение у сотрудников ППС. Стражи правопорядка остановили гражданку для проверки документов.