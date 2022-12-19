В ГИБДД предупреждают о наледи на дорогах

Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе Тюмень—Омск утром столкнулись 3 автомобиля. По предварительным данным ГИБДД по Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу. У него присутствовали признаки алкогольного опьянения.