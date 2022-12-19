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В ГИБДД предупреждают о наледи на дорогах

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI

На трассах Тюмень-Омск и Челябнск-Курган-Омск ожидается гололед

Для усиленного контроля за движением, а также для предупреждения ДТП на участках дорог выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.
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Наледь

В ГИБДД по Тюменской области сообщают, что сейчас на федеральных автодорогах Тюмень-Омск и Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском и Абатском районах неблагоприятные погодные условия.

«Здесь идет дождь, который в любой момент может сформировать ледовую корку на трассах. На участках работают дополнительные наряды ДПС», — рассказала руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД Анжела Борисова.
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Инспекторы ДПС также предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость и избегать резких маневров, а также учитывать погодные условия при планировании дальних поездок. 

Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе Тюмень—Омск утром столкнулись 3 автомобиля. По предварительным данным ГИБДД по Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу. У него присутствовали признаки алкогольного опьянения.

#Алиса Вернер#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Жалобы#Дороги#Дорожные пробки#Наледь#ДТП#ДПС#Сотрудники ДПС#Инспекторы дпс#Тюменская область#ЧП
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