В ГИБДД предупреждают о наледи на дорогах

В ГИБДД по Тюменской области сообщают, что сейчас на федеральных автодорогах Тюмень-Омск и Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском и Абатском районах неблагоприятные погодные условия.
«Здесь идет дождь, который в любой момент может сформировать ледовую корку на трассах. На участках работают дополнительные наряды ДПС», — рассказала руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД Анжела Борисова.
Инспекторы ДПС также предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость и избегать резких маневров, а также учитывать погодные условия при планировании дальних поездок.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе Тюмень—Омск утром столкнулись 3 автомобиля. По предварительным данным ГИБДД по Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу. У него присутствовали признаки алкогольного опьянения.