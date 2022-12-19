Перед Новым годом в Тюмени устраивают продовольственную ярмарку

Ранее «Наш город» писал, что в регионе резко поднялись цены на масло, молоко, рыбу, мясоколбасную продукцию и чай. Стоимость мяса повысилась на 26-44 рубля за кг, масла – на 164 рубля, свежемороженой рыбы – на 67 рублей, а чай подорожал до 1313 рублей за кг.