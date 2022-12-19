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Перед Новым годом в Тюмени устраивают продовольственную ярмарку

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI

24 декабря в Тюмени организуют продовольственную ярмарку

В предпоследнюю субботу декабря в нашем городе будут работать ярмарочные площадки на Севастопольской, Льва Толстого, проезде Солнечный и Цветном бульваре.
 «В городе будет работать несколько ярмарочных площадок, расположенных по адресам: ул. Севастопольская, 12, ул. Льва Толстого, 31, пр. Солнечный, 11 и на Цветном бульваре», — сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

Ярмарка откроется с 8 утра. До 17.00 горожане смогут купить на ней продукты от тюменских производителей.

Ранее «Наш город» писал, что в регионе резко поднялись цены на масло, молоко, рыбу, мясоколбасную продукцию и чай. Стоимость мяса повысилась на 26-44 рубля за кг, масла – на 164 рубля, свежемороженой рыбы – на 67 рублей, а чай подорожал  до 1313 рублей за кг.

В Тюменской области подорожали мясо, молоко и чай
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#Елена Чебоксарова#Ярмарка#Продукты#Продукты питания#Молочные продукты#Мясные продукты#Цена
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