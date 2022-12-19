Перед Новым годом в Тюмени устраивают продовольственную ярмарку

«В городе будет работать несколько ярмарочных площадок, расположенных по адресам: ул. Севастопольская, 12, ул. Льва Толстого, 31, пр. Солнечный, 11 и на Цветном бульваре», — сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.
Ярмарка откроется с 8 утра. До 17.00 горожане смогут купить на ней продукты от тюменских производителей.
Ранее «Наш город» писал, что в регионе резко поднялись цены на масло, молоко, рыбу, мясоколбасную продукцию и чай. Стоимость мяса повысилась на 26-44 рубля за кг, масла – на 164 рубля, свежемороженой рыбы – на 67 рублей, а чай подорожал до 1313 рублей за кг.