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В 65% всех процессов Сбербанка применяется искусственный интеллект

Сегодня, 10:07
Фото: Сбер
В Сбербанке в 65% всех процессов, начиная от кредитного скоринга и заканчивая технологиями для выявления мошенничества, применяется искусственный интеллект (ИИ). При этом Сбер готов делиться своими наработками и помогать клиентам внедрять передовые IT-решения для повышения эффективности бизнеса.
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Тюмень

Об этом говорили на конференции «Искусственный интеллект для бизнеса», которая впервые состоялась на площадке Уральского банка Сбербанка в Екатеринбурге.

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов рассказал, что у банка много практических примеров применения искусственного интеллекта в бизнесе.

«В свое время эта технология произвела настоящую революцию при принятии кредитных решений для физических лиц. На мой взгляд, те компании, которые сейчас начнут вкладываться в развитие этого направления, в ближайшем будущем будут иметь конкурентное преимущество перед остальными участниками рынка», — подчеркнул Дмитрий Суховерхов.

Директор по искусственному интеллекту СберБизнесСофт, компании занимающейся практическим внедрением ИИ-сервисов для бизнеса, Максим Иванов отметил, что искусственный интеллект существенно помогает бизнесу повысить продажи и эффективность процессов.

«Например, ретейлерам необходимо понимать объем товара для поставки в каждую точку продаж. Избыток продукции — это дополнительные расходы на хранение, „замороженный“ капитал и, возможно, потенциально испорченная продукция. Дефицит, в свою очередь, приводит к падению выручки. Конечно, такие задачи может решить и человек, однако искусственный интеллект позволяет на 40-50% увеличить точность прогнозирования. Внедрение ИИ может дать существенный бизнес-эффект в любой отрасли, а особенно много практических внедрений на текущий момент есть уже в сфере промышленности, ретейле, строительстве и в сельском хозяйстве. Так, внедрение такой технологии в промышленности позволяет выполнять автоматический контроль качества при помощи видеоаналитики, а в сельском хозяйстве помогает прогнозировать урожайность», — пояснил Максим Иванов.

«Внедрение ИИ в среднем повышает эффективность любых рабочих процессов в 5-7 раз. Например, за прошлый год финансовый эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в Сбербанке составил более 200 млрд рублей. Сбер готов помогать своим клиентам развивать ИИ и повышать эффективность компаний, основываясь на своем опыте ИИ-трансформации», — заключил старший управляющий директор-начальник управления национального развития AI Сбербанка Владимир Авербах.

#Тюмень#Экономика#Деньги#Тюменская область#Максим Карпиков
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