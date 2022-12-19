«Умный дом» в Плеханово сдан в эксплуатацию досрочно. Власти уже оценили его

» В августе 2021 года мы были на объекте, тогда застройщик презентовал проект «умного дома», отмечая, что жители будут попадать внутрь с помощью биометрических данных, а голосовые помощники позволят включать заранее заданные параметры полезных систем в квартирах. Сегодня мы посмотрели, как работает система «умного дома», которая подключена к Wi-Fi и управляется с помощью специально созданного мобильного приложения. В доме есть все необходимое, соблюдаются все стандарты безопасности»,