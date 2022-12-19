«Умный дом» в Плеханово сдан в эксплуатацию досрочно. Власти уже оценили его

» В августе 2021 года мы были на объекте, тогда застройщик презентовал проект «умного дома», отмечая, что жители будут попадать внутрь с помощью биометрических данных, а голосовые помощники позволят включать заранее заданные параметры полезных систем в квартирах. Сегодня мы посмотрели, как работает система «умного дома», которая подключена к Wi-Fi и управляется с помощью специально созданного мобильного приложения. В доме есть все необходимое, соблюдаются все стандарты безопасности», — написал Руслан Кухарук.
Александр Моор также высказал своё мнение на личной странице Вконтакте.
«Первый в России многоквартирный дом, построенный с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сдан в Тюменской области. Мы „зашли“ в программу на самом ее старте. Застройщик благодаря льготному займу построил сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газовую котельную и дороги.
Район Плеханова в Тюмени, где находится жилищный комплекс, активно застраивается. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию социальной инфраструктуры. В прошлом году сдали в эксплуатацию два детских сада: на 280 и на 260 мест», — рассказал губернатор.
Застройщик дома — ГК «Страна Девелопмент». В настоящее время относится к лидерам региона по объёмам текущего строительства. Ранее «Наш город» писал, что группа компаний тестирует новые технологии. В частности, недавно они провели пилотный монтаж фасадного стендового модуля в ЖК «Сердце Сибири».