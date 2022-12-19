Тюменцы стали более адекватно оценивать свой уровень финансовой грамотности

В смоделированной ситуации нехватки денег на месяц большинство опрошенных (43,4%) ответило, что у них на этот случай имеются сбережения. 22% респондентов решило прибегнуть к поиску дополнительного заработка. К друзьям и родителям обратятся 19,2%. В то же время 15,4% будут в этой ситуации брать кредит или микрозайм до зарплаты. Наиболее востребованными для граждан банковскими продуктами по-прежнему являются карты банков для получения зарплаты или кредита.