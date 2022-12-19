Тюменцы стали более адекватно оценивать свой уровень финансовой грамотности

Большинство участников мониторинга (68,6%) не ощутили снижения своего дохода в сравнении с предыдущим годом. На 10% доходы снизились у 9,2% респондентов, что на 15,2% меньше, чем в 2021 году, на 20% — у 8,7% человек, что также меньше, чем в предыдущем году, разница составила 5,9%.
А вот отношение к планированию, в сравнении с прошлыми опросами не изменилось. Долгосрочным финансовым планированием занимаются 9,4% процента опрошенных, среднесрочные планы готовят 17,8%, а большинство склоняются к краткосрочному планированию бюджета — 51,8% прошедших анкетирование. Вовсе не занимаются финансовым планированием 14% жителей региона.
«В ходе опроса выяснилось, что количество респондентов, считающих себя финансово грамотными, сократилось, а число людей, которые не ведут финансового планирования, сократилось ещё больше. В 2020 году 75% участников опроса вообще не вели планирования», — рассказала председатель ТРО ОООП «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» Светлана Мельцер.
В смоделированной ситуации нехватки денег на месяц большинство опрошенных (43,4%) ответило, что у них на этот случай имеются сбережения. 22% респондентов решило прибегнуть к поиску дополнительного заработка. К друзьям и родителям обратятся 19,2%. В то же время 15,4% будут в этой ситуации брать кредит или микрозайм до зарплаты. Наиболее востребованными для граждан банковскими продуктами по-прежнему являются карты банков для получения зарплаты или кредита.
В тоже время растет число людей, пользующихся интернет-банкингом и денежными переводами. Что касается банковских продуктов, около 41,8% опрошенных не имеют никаких кредитов и займов, что на 10% больше в сравнении с 2021 годом.
Как и в 2020 году большинство участников мониторинга либо не нуждались в предоставлении кредитных каникул, либо не имели кредитов (совокупно 84,1%). Люди с большой осторожностью относятся к принятию на себя новых кредитных обязательств. Подавляющее большинство (85,3%) не планировали этого делать еще в 2020 году. В этом году такой точки зрения придерживаются 70% респондентов.
В третьем по счету исследовании финансового здоровья, приняло участие 3625 человек, что соотносимо с показателями 2021 года, когда на вопросы исследования ответили 3 308 анкетируемых. В 2020 году, количество опрошенных было в 2 раза меньше - 1535 человек. Всего в опросе приняли участие жители четырех городов и семнадцати районов Тюменской области. Основная часть респондентов проживала в городе Тюмени.
Основными участниками опроса стали граждане возрастом от 35 до 44 лет (40,4% от числа опрошенных) и от 25 до 34 лет (28,4%). При этом 66% от числа прошедших мониторинг составили женщины, что на 22% меньше, чем в 2021 году, когда из опрашиваемых женщины составляли 88%.