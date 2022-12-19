Тюменец закурил во время полета в салоне самолета

Сегодня в аэропорту «Рощино» пассажиров рейса «Сочи — Рощино» встретил наряд полиции. Но правоохранители прибыли за конкретным пассажиром — мужчиной 1986 года рождения, который, согласно акту командира воздушного судна, во время

полета данный курил в туалетной комнате. На замечания членов экипажа курильщик не реагировал, а потому нарушителя пришлось доставить в отделение.