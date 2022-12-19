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Тюменец закурил во время полета в салоне самолета

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI

В Тюменской области полиция задержала тюменца, курившего в самолете

Мужчина был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Рощино», где в отношении него составлено два протокола.
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Тюмень

Сегодня в аэропорту «Рощино» пассажиров рейса «Сочи — Рощино» встретил наряд полиции. Но правоохранители прибыли за конкретным пассажиром — мужчиной 1986 года рождения, который, согласно акту командира воздушного судна, во время
полета данный курил в туалетной комнате. На замечания членов экипажа курильщик не реагировал, а потому нарушителя пришлось доставить в отделение.

Тюменцам могут запретить курить на остановках и около магазинов
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На мужчину было составлено два протокола об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ — курение, и частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ — невыполнение распоряжений командира воздушного судна.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что курение на борту
воздушного судна запрещено. Запрет на курение на борту самолета –
необходимое требование для обеспечения безопасности авиапассажиров.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские депутаты облдумы могут внести поправки в региональный закон о защите нравственности и здоровья детей. Они предлагают запретить курение в подъездах домов и на остановках. Нарушители могут получить штраф до 1000 рублей.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Самолет#Курение#Тюмень#Транспортная полиция#Тюменская область#Прокуратура г.Тюмени#Административная ответственность
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