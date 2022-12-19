«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму

ЖК «Домашний» — первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая квартира оснащена базовым комплектом «умного дома». В него входит дистанционное включение и выключение света и розеток в квартире, датчик протечки воды, клапан перекрытия воды, планшет для управления. Все устройства подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения. Доступ в парадные по BLE метки или через FaceID, при этом лифт автоматически спускается на первый этаж при открытии домофона. Во дворах будут USB розетки, в парадных — зарядки для электротранспорта. На бульваре будут расположены арт-объекты с QR-кодами для перехода на сцены дополненной реальности.