«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму

ЖК «Домашний» посетили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.
В 2021 году ГК «Страна Девелопмент» стала первым девелопером в стране, которому был предоставлен инфраструктурный займ. Суть механизма заключается в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку. Обязательным условием является создание инфраструктурного объекта. Так «Страна» получила целевой займ под 3,5% на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность магистральных коммуникаций — более 4 км. Размер инфраструктурного займа — 661,1 млн рублей. На строительство всего ЖК Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 23 млрд рублей, а участок под застройку был получен на аукционе ДОМ.РФ.
«Благодаря инфраструктурному меню Правительства, который внедряют Минстрой РФ и ДОМ.РФ, при поддержке региональных и муниципальных органов власти мы смогли быстро построить всю необходимую инфраструктуру. За счет этого в короткие сроки вышли на старт строительства домов и создание благоустройства. В результате первый дом ЖК сдали на 4 месяца раньше срока. Доступная рыночная цена, возможность воспользоваться выгодными ипотечными программами, предложения по ремонту и меблировке от застройщика позволили к моменту ввода дома продать 100% квартир. В следующем году планируем сдать еще 5 домов», — рассказал президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.
Новый жилой комплекс начали возводить в Тюмени в конце прошлого года. Общая площадь застройки — 52 га. Всего в микрорайоне будет построено 24 дома с общей площадью более 380 тыс. жилых кв. м. Центральную часть в ЖК займет пешеходный бульвар с зонами для игр, отдыха, занятий спортом. Он станет самым протяженным бульваром в городе.
Первый дом микрорайона ввели в эксплуатацию в ноябре этого года. Дом «Сибирский» рассчитан на 436 квартир. На первом этаже предусмотрено 18 помещений для бизнеса. Презентация проекта состоялась в феврале 2022 года. Она вызвала ажиотаж — в первый же день было забронировано 72 квартиры. Покупка квартиры в ЖК «Домашний» стала выгодным решением и для тех, кто жил в съемных квартирах, и для инвесторов — ведь от старта продаж до ввода дома прошло всего 9 месяцев.
«Формирование в регионах инфраструктуры нового уровня — важнейшее условие для развития всей страны. Эту задачу успешно решает „инфраструктурное меню“ Правительства РФ, основные элементы которого — бюджетные кредиты и облигации ДОМ.РФ. С этими инструментами в городах и на сельских территориях строятся важные для людей социальные и транспортные объекты, в том числе для нового жилья. Уральский федеральный округ в этом смысле среди лидеров. Важно, что участки под жилищную застройку обеспечиваются качественно-подготовленными федеральными участками и стабильным финансированием крупнейших банков», — подчеркнул полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
Как и другие проекты девелопера «Домашний» строится по принципу «город в городе». Всё необходимое находится внутри микрорайона. В пешей доступности — магазины, аптеки, парикмахерские, пекарни, семейные кафе и уютные кофейни. В перспективе в границах микрорайона запланирован и собственный детский сад на 560 мест, и новая современная школа для 1500 учеников, строительство которой уже ведется.
ЖК «Домашний» — первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая квартира оснащена базовым комплектом «умного дома». В него входит дистанционное включение и выключение света и розеток в квартире, датчик протечки воды, клапан перекрытия воды, планшет для управления. Все устройства подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения. Доступ в парадные по BLE метки или через FaceID, при этом лифт автоматически спускается на первый этаж при открытии домофона. Во дворах будут USB розетки, в парадных — зарядки для электротранспорта. На бульваре будут расположены арт-объекты с QR-кодами для перехода на сцены дополненной реальности.
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