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Сотрудники ППС задержали женщину с пакетиком «соли»

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI

В Тюмени задержали женщину с 0,4 граммами «соли»

Увидев полицейских, женщина ускорила шаг и попыталась скрыться, чем вызвала подозрение у сотрудников ППС. Стражи правопорядка остановили гражданку для проверки документов.
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Тюмень

В беседе с сотрудниками ППС женщина также вела себя подозрительно, она путалась в ответах на вопросы правоохранителей. А потому было решено ее досмотреть. 

«В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у местной жительницы 1986 года рождения пакетик с порошкообразным веществом. В последствии экспертиза установила, что внутри находится наркотическое средство „соль“ массой 0,4 грамма», — сообщают в УМВД по Тюменской области. 
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По данному факту также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что полицейские задержали ранее судимого молодого человека 1997 года рождения. Он спрятал 18 свёртков с «синтетикой» общей массой десять граммов в хлебе.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Наказание#Суд#Наркотики#Тюменская область#Уголовная ответственность
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