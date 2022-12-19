Сотрудники ППС задержали женщину с пакетиком «соли»

В беседе с сотрудниками ППС женщина также вела себя подозрительно, она путалась в ответах на вопросы правоохранителей. А потому было решено ее досмотреть.
«В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у местной жительницы 1986 года рождения пакетик с порошкообразным веществом. В последствии экспертиза установила, что внутри находится наркотическое средство „соль“ массой 0,4 грамма», — сообщают в УМВД по Тюменской области.
По данному факту также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что полицейские задержали ранее судимого молодого человека 1997 года рождения. Он спрятал 18 свёртков с «синтетикой» общей массой десять граммов в хлебе.