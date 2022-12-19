Снегоуборочная техника ТОДЭП испортила краску нескольких машин в Тюмени

«На перекрёстке стартанули снегоуборщики и засыпали наши авто камнями и песком. Звук был такой, как от выстрелов из рогатки. Хорошо, что стекло выдержало», - сообщил подписчик «Нашего города».
Стоит отметить, что в понедельник в Тюмени улицы засыпало снегом. По данным Гисметео, на 15:00 в городе выпало больше 4 мм осадков. До конца дня ожидается усиление ветра до 11 м/с, снегопад продолжится.
Сегодня сообщалось, что отправку автобусов из Тюмени в Курган отменили из-за погоды. В справочной службе тюменского автовокзала «Нашему городу» рассказали, что в Курганской области временно ограничили движение транспорта.