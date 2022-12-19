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Снегоуборочная техника ТОДЭП испортила краску нескольких машин в Тюмени

Сегодня, 10:32
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени снегоуборочная техника ТОДЭП испортила краску автомобилей

Снегоуборочная техника ТОДЭП портит краску автомобилей в областной столице. По данным подписчиков «Нашего города», рядом с техникой местной компании опасно находиться.
«На перекрёстке стартанули снегоуборщики и засыпали наши авто камнями и песком. Звук был такой, как от выстрелов из рогатки. Хорошо, что стекло выдержало», - сообщил подписчик «Нашего города».

Стоит отметить, что в понедельник в Тюмени улицы засыпало снегом. По данным Гисметео, на 15:00 в городе выпало больше 4 мм осадков. До конца дня ожидается усиление ветра до 11 м/с, снегопад продолжится.

Сегодня сообщалось, что отправку автобусов из Тюмени в Курган отменили из-за погоды. В справочной службе тюменского автовокзала «Нашему городу» рассказали, что в Курганской области временно ограничили движение транспорта.

Из-за снега и гололёда рейс Тюмень–Курган задержали на неопределённый срок
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Происшествия#Деньги#Погода#Жалобы#Водители#Безопасность на дорогах#Аварии
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