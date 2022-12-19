Шесть человек спасли из пожаров в Тюменской области

В МЧС по Тюменской области сообщают, что с 12 по 18 декабря в регионе произошло 42 пожара, вызванных человеческой деятельностью. 6 человек было спасено из огня сотрудниками пожарно-спасательных гарнизонов.
24 раза спасателей вызывали для оказания помощи населению. Сотрудники МЧС напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения — важно незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб — 112.
Также лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, понесут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.