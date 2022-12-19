nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Шесть человек спасли из пожаров в Тюменской области

Сегодня, 06:05
Фото: 1MI

в Тюменской области было зарегистрировано 42 пожара

53 раза сотрудники пожарно-спасательных подразделения привлекались к ликвидации последствий ДТП на минувшей неделе. Также 24 раза жители региона нуждались в помощи сотрудников МЧС.
Сюжет
Тюмень

В МЧС по Тюменской области сообщают, что с 12 по 18 декабря в регионе произошло 42 пожара, вызванных человеческой деятельностью. 6 человек было спасено из огня сотрудниками пожарно-спасательных гарнизонов.

Стали известны подробности пожара в Кулаково
Узнать подробнее


24 раза спасателей вызывали для оказания помощи населению. Сотрудники МЧС напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения — важно незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб — 112.

Также лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, понесут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Эвакуация#Огонь#Пресс-служба МЧС#Тюменская область#Уголовная ответственность#Алиса Вернер
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов
Сегодня, 05:54
На трассе Тюмень—Омск случилось ДТП во вине нетрезвого водителя
Сегодня, 05:08
Суд вынес приговор инвалиду за покушение на приятеля
Сегодня, 05:47
19 декабря на нескольких улицах отключат светофоры
Сегодня, 03:23