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Серьезные пробки и 9 аварий зафиксировано вечером в Тюмени

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI

Вечером в Тюмени зафиксировано 9 аварий и пробки в 8 баллов

В областной столице в понедельник вечерние пробки достигли 8 баллов, сообщает сервис 2ГИС. В городе зафиксировано 9 дорожных происшествий, о пострадавших не сообщается. По 2 ДТП произошли на улице Мельникайте и Объездной дороге.
Фото: 2ГИС

Крупных пробок (в 9 баллов) из-за снегопада удалось избежать. На объездной дороге заторы растянулись на 2,5 километра. До 2-5 км в час снизилась скорость на центральных улицах Тюмени.

Между тем, снег будет идти в городе до 23:00, скорость ветра постепенно увеличится. Снежный покров за сегодня увеличился почти на сантиметр.  

Ранее «Наш город» сообщал, что 20 декабря синоптики ожидают резкое похолодание и сильный ветер в Тюмени. Вода на дороге превратится в лёд, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим на загородных трассах.

Резкое похолодание и сильный ветер ожидают синоптики 20 декабря в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Дороги#Происшествия#Погода#ГИБДД#Водители#Дорожные пробки#Александр Мязин
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