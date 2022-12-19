Серьезные пробки и 9 аварий зафиксировано вечером в Тюмени

Крупных пробок (в 9 баллов) из-за снегопада удалось избежать. На объездной дороге заторы растянулись на 2,5 километра. До 2-5 км в час снизилась скорость на центральных улицах Тюмени.
Между тем, снег будет идти в городе до 23:00, скорость ветра постепенно увеличится. Снежный покров за сегодня увеличился почти на сантиметр.
Ранее «Наш город» сообщал, что 20 декабря синоптики ожидают резкое похолодание и сильный ветер в Тюмени. Вода на дороге превратится в лёд, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим на загородных трассах.