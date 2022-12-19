Резкое похолодание и сильный ветер ожидают синоптики 20 декабря в Тюмени

Уже с 05:00 западный ветер принесёт в Тюмени холодный воздух. Температура в городе составит – 9 градусов. К 17:00 похолодает до – 13. Порывы ветра могут усилиться до 12 метров в секунду, высота снежного покрова составит около 12 сантиметров. Атмосферное давление ниже нормы.