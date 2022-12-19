nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Резкое похолодание и сильный ветер ожидают синоптики 20 декабря в Тюмени

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI

В Тюмени 20 декабря ожидается резкое похолодание и сильный ветер

По данным Гисметео, 20 декабря в областной столице синоптики ожидают резкое похолодание и сильный ветер. Погода будет пасмурной, но существенных осадков не ожидается.

Уже с 05:00 западный ветер принесёт в Тюмени холодный воздух. Температура в городе составит – 9 градусов. К 17:00 похолодает до – 13. Порывы ветра могут усилиться до 12 метров в секунду, высота снежного покрова составит около 12 сантиметров. Атмосферное давление ниже нормы.

В Тобольске 20 декабря похолодает до – 15 градусов и выпадет около 1,5 мм снега. В Ишиме порывы ветра во вторник могут достичь 15 м/с (примерно в 08:00). Синоптики прогнозируют в городе снег и до – 17 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в из-за неблагоприятных погодных условий в Тюмени могут быть аварии и пробки. Снег ожидается в течение всей предстоящей недели. 

Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий в Тюмени могут быть аварии и пробки
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Дороги#Погода#Температура#Снегопад#Александр Мязин
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов
Сегодня, 05:54
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
Сегодня, 08:11
Суд вынес приговор инвалиду за покушение на приятеля
Сегодня, 05:47
19 декабря на нескольких улицах отключат светофоры
Сегодня, 03:23