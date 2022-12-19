Появились подробности пожара в Кулаково: власти заблокировали проезд пожарным

«В ходе рассмотрения данного обращения инспектором Тюменского МР по пожарному надзору установлено, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ „О безопасности дорожного движения“, руководствуясь Уставом Кулаковского муниципального образования, в целях организации безопасного дорожного движения, Распоряжением Администрации Кулаковского муниципального образования Тюменского района Тюменской области от 06.06.2022 № 66, утверждены схемы дислокации дорожных знаков (дорожный знак 6.8.1 „Тупик“ и дорожный знак 3.1 „Въезд запрещен“) отдельного участка автомобильных дорог Кулаковского муниципального образования в с. Кулаково по ул. Советская. К данному участку дороги не применяются требования к проездам для пожарной техники (не является пожарным проездом), к жилым домам имеются подъездные пути. Таким образом, у надзорных органов МЧС России нет оснований для принятия мер пресекательного характера на основании данного коллективного обращения», — ответил на жалобу начальник ОНД и ПР «Тюменский» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области О. А. Сорокин.