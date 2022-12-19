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Появились подробности пожара в Кулаково: власти заблокировали проезд пожарным

Сегодня, 12:16
Фото: nashgorod.ru

В Тюменской области жители боролись с ограждением, помешавшим проезду пожарной машины

Во время крупного пожара в селе Кулаково, который бушевал 17 декабря, техника МЧС не смогла подъехать к нужному дому из-за бетонного ограждения. Тушить двухэтажный дом пришлось издали. Однако местные жители ранее пытались оспорить установку этого препятствия.

Урон можно было минимизировать 

Крупный пожар произошел ночью 17 декабря в селе Кулаково. Полностью сгорел жилой двухэтажный дом. На место происшествия прибывало несколько единиц техники. Во время ЧП никто не пострадал, но здание выгорело практически полностью. Хотя и этот урон можно было минимизировать, ведь, как отмечают местные жители, сгоревшее здание славилось своей красотой. 

«Этот дом был самый красивый на берегу Туры. Хорошо, что хозяева успели выйти. И на Новый год  такой подарок даже врагу не пожелаешь», — отметили очевидцы.

В редакцию «Нашего города» обратились жители села Кулково, которые сообщили, что в день происшествия пожарная техника не могла достаточно близко подобраться к пылающему дому из-за бетонного ограждения, установленного летом. 

«А потому тушили дом издалека. Гидрант использовали через несколько кварталов», — рассказывают местные. 
Причем это ограждение с самого момента установки стало камнем преткновения между жителями села и его установщиками. Известно, что жители Кулаково еще в ноябре писали письмо главному прокурору Тюменской области Владиславу Московских с просьбой установить законность установки дорожного знака «тупик» на перекрёстке улиц Семёновых и Советская и дорожного ограждения на перекрёстке улиц Советская и Мира.
«Отмечаем, что знак и ограждение появились этим летом. Ранее проезд между улицами Семёновых и Мира в селе Кулаково был „сквозным“, соединяла улица Советская. На данный момент проезда нет, по нашим наблюдениям считаем, что знак и ограждение установлены самовольно. К тому же проезд значится, как пожарный. В устной форме обращались за разъяснением в администрацию села Кулаково, на что глава Кулаковского МО заверил, что все согласовано», — сообщают жители села. 
Фото: nashgorod.ru

«Пусть стоит, пожарным не помешает»

Жители Кулаково рассчитывали на то, что правоохранительные органы примут решение о том, чтобы убрать бетонный блок, который может помешать проезжу пожарной техники, а также препятствует проезду автомобилей. Однако в отдел надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили, что коллективное обращение жителей села Кулаково останется без удовлетворения.

«В ходе рассмотрения данного обращения инспектором Тюменского МР по пожарному надзору установлено, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ „О безопасности дорожного движения“, руководствуясь Уставом Кулаковского муниципального образования, в целях организации безопасного дорожного движения, Распоряжением Администрации Кулаковского муниципального образования Тюменского района Тюменской области от 06.06.2022 № 66, утверждены схемы дислокации дорожных знаков (дорожный знак 6.8.1 „Тупик“ и дорожный знак 3.1 „Въезд запрещен“) отдельного участка автомобильных дорог Кулаковского муниципального образования в с. Кулаково по ул. Советская. К данному участку дороги не применяются требования к проездам для пожарной техники (не является пожарным проездом), к жилым домам имеются подъездные пути. Таким образом, у надзорных органов МЧС России нет оснований для принятия мер пресекательного характера на основании данного коллективного обращения», — ответил на жалобу начальник ОНД и ПР «Тюменский» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области О. А. Сорокин.

Фото: nashgorod.ru

Практика показала обратное

Но субботний пожар, случившийся в селе наглядно продемонстрировал, что ограждение и вправду мешает проезду техники. Однако и после происшествия ограждение не было демонтировано, а загоревшийся дом сгорел дотла.

«Проулок на котором расположен пожарный гидрант в селе Кулаково ограждён бетонным блоком с одной стороны, поэтому пожарным машинам пришлось маневрировать в экстренной ситуации. Именно с этого гидранта производилось тушение пожара на улице Киселевых, об остальных пожарниках гидрантах, находящихся поближе пожарные не знали, из за отсутствия знаков., — говорит местный житель.

«Наш город» запросил комментарий у главы Кулаковского МО.

«Пожарные гидранты на этой улице установлены и бетонное ограждение не мешает их эксплуатации, все таблички также установлены. Это ограждение мы установили также по просьбе местных жителей, на этом месте происходило множество ДТП и, чтобы исправить ситуацию, было установлено это ограждение. Жители так выворачивают ситуацию, чтобы решить какие-то свои иные проблемы», — сообщил «Нашему городу» глава Кулаковского МО Александр Чалышев.
Фото: nashgorod.ru
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