Появились подробности пожара в Кулаково: власти заблокировали проезд пожарным

Урон можно было минимизировать
Крупный пожар произошел ночью 17 декабря в селе Кулаково. Полностью сгорел жилой двухэтажный дом. На место происшествия прибывало несколько единиц техники. Во время ЧП никто не пострадал, но здание выгорело практически полностью. Хотя и этот урон можно было минимизировать, ведь, как отмечают местные жители, сгоревшее здание славилось своей красотой.
«Этот дом был самый красивый на берегу Туры. Хорошо, что хозяева успели выйти. И на Новый год такой подарок даже врагу не пожелаешь», — отметили очевидцы.
В редакцию «Нашего города» обратились жители села Кулково, которые сообщили, что в день происшествия пожарная техника не могла достаточно близко подобраться к пылающему дому из-за бетонного ограждения, установленного летом.
«А потому тушили дом издалека. Гидрант использовали через несколько кварталов», — рассказывают местные.
Причем это ограждение с самого момента установки стало камнем преткновения между жителями села и его установщиками. Известно, что жители Кулаково еще в ноябре писали письмо главному прокурору Тюменской области Владиславу Московских с просьбой установить законность установки дорожного знака «тупик» на перекрёстке улиц Семёновых и Советская и дорожного ограждения на перекрёстке улиц Советская и Мира.
«Отмечаем, что знак и ограждение появились этим летом. Ранее проезд между улицами Семёновых и Мира в селе Кулаково был „сквозным“, соединяла улица Советская. На данный момент проезда нет, по нашим наблюдениям считаем, что знак и ограждение установлены самовольно. К тому же проезд значится, как пожарный. В устной форме обращались за разъяснением в администрацию села Кулаково, на что глава Кулаковского МО заверил, что все согласовано», — сообщают жители села.