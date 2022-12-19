Полиция задержала ревнивую супругу за избиение девушки

Местонахождение подозреваемой было установлено. 49-летнюю женщину доставили в отдел полиции № 4. Там она рассказала, что накануне поссорилась с супругом и временно уехала от него. Со слов женщины, по возвращении она застала его в компании другой девушки за распитием алкоголя. Вину в нанесении телесных повреждений потерпевшей злоумышленница признала.
«В настоящее время сотрудниками отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — пишет пресс-служба ведомства.
В соответствии с этой статьёй, тюменке может грозить заключение сроком до 3-х лет.
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