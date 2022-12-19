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Полиция задержала ревнивую супругу за избиение девушки

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI

В Тюмени задержали подозреваемую в нанесении травм молодой женщине

Накануне в больницу доставили 31-летнюю пациентку с переломом рёбер. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что травмы ей нанесла жена её знакомого. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Тюменской области.
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Суд

Местонахождение подозреваемой было установлено. 49-летнюю женщину доставили в отдел полиции № 4. Там она рассказала, что накануне поссорилась с супругом и временно уехала от него. Со слов женщины, по возвращении она застала его в компании другой девушки за распитием алкоголя. Вину в нанесении телесных повреждений потерпевшей злоумышленница признала.

«В настоящее время сотрудниками отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — пишет пресс-служба ведомства.

В соответствии с этой статьёй, тюменке может грозить заключение сроком до 3-х лет.

Ранее «Наш город» писал, что гражданин выпивал с приятелем и нанёс ему травмы.

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#Елена Чебоксарова#Суд#Отделы полиции#Городской отдел полиции#Избиение
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