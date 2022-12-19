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Отмена автобусных рейсов в Тюмени, интересы фармгигантов и СМА, пожар в Кулаково

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI

Пожар в Кулаково, отмена автобусных рейсов в Тюмени, интересы фармгигантов и СМА

В Тюмени, Курганской области и Челябинске из-за непогоды были отменены автобусные рейсы. На федеральных трассах шел дождь, это могло привести и серьёзным ДТП. 20 декабря синоптики обещают похолодание.

18 автобусных рейсов отменено из Тюмени в Курганскую область и Челябинск из-за дождя.

Утром «Наш город» писал, что в понедельник в Тюмени ожидаются неблагоприятные погодные условия. Мокрый снег и температура около + 1 градуса создавали проблемы на дорогах. Порывы ветра достигали 10 м/c.

Сложные дорожные условия наблюдались на трассах Тюмень-Омск и Челябинск-Курган-Омск в Ишимском и Абатском районах. Из-за этого отменили регулярные автобусные рейсы между областными центрами.

Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов.

История тюменца Руслана Колесникова с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия», которому суд отказал в назначении бесплатного препарата «Спинраза» вызвала резонанс. Журналистка Анастасия Миронова, сообщила, что представителем молодого человека был врач Александр Курмышкин. По её словам, он несколько десятилетий не работал в медицинских организациях, а был торговым представителем фармгигантов.

По мнению Анастасии Мироновой, Курмышкин имеет сейчас выгоду от каждого пациента, которому пропишут дорогую «Спинразу». В отношении тюменца проходила уже доследственная проверка, он даже фигурировал в уголовном деле о фармсговоре.

Ряд экспертов отмечает, что молодому пациенту нужен препарат Рисдиплам, но доктор Курмышкин, с производителя и поставщика этого препарата ничего не имеет. 

Появились подробности пожара в Кулаково: власти заблокировали проезд пожарным.

Жители села боролись с ограждением, помешавшим проезду пожарной машины во время возгорания. Инцидент произошел 17 декабря. Очевидцы сообщают, что спецтехника МЧС не смогла подъехать к нужному дому из-за бетонного ограждения. Тушить двухэтажное здание пришлось издалека.  

В итоге строение полностью сгорело. Во время ЧП никто не пострадал, но в день происшествия пожарная техника не могла достаточно близко подобраться к пылающему дому. «Гидрант использовали через несколько кварталов» - отмечают местные жители.

Ранее проезд между улицами Семёновых и Мира в селе Кулаково был «сквозным», соединяла улица Советская. После происшествия ограждение не было демонтировано,

Глава Кулаковского МО сообщил, что ограждение не мешает проезду спецтехники МЧС. Оно было установлено из-за большого количества ДТП.

Появились подробности пожара в Кулаково: власти заблокировали проезд пожарным
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