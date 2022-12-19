Отмена автобусных рейсов в Тюмени, интересы фармгигантов и СМА, пожар в Кулаково

История тюменца Руслана Колесникова с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия», которому суд отказал в назначении бесплатного препарата «Спинраза» вызвала резонанс. Журналистка Анастасия Миронова, сообщила, что представителем молодого человека был врач Александр Курмышкин. По её словам, он несколько десятилетий не работал в медицинских организациях, а был торговым представителем фармгигантов.