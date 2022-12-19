Около 62 тысяч тюменцев вышли в прошлом году на общегородские субботники

Как правило, городские субботники проводят три раза в год. К выполнению социально значимых работ на безвозмездной основе привлекают совершеннолетних трудоспособных жителей Тюмени в свободное от основной работы или учебы время. Продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. Между тем депутат убеждена, что к общественно полезным мероприятиям нужно привлекать детей, разумеется, с согласия родителей.