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Около 62 тысяч тюменцев вышли в прошлом году на общегородские субботники

Сегодня, 04:01
Фото: Тюменская городская Дума
Важность участия жителей в социально значимых работах обсуждали на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.
Сюжет
Тюмень

Горожане ремонтировали и красили малые архитектурные формы и ограждения, белили бордюры, убирали опавшую листву и сухстои, высаживали деревья и кустарники. Общая площадь уборки составила 886 210 квадратных метров.

По словам заместителя председателя постоянной комиссии по социальному развитию Екатерины Вешкурцевой, в субботниках с удовольствием участвуют жители и коллективы учреждений, расположенных в третьем избирательном округе. Сотрудники детских садов, школ, поликлиник создают уют на прилегающих к учреждениям территориях и в зонах общественного пространства.

Фото: Тюменская городская Дума

Как правило, городские субботники проводят три раза в год. К выполнению социально значимых работ на безвозмездной основе привлекают совершеннолетних трудоспособных жителей Тюмени в свободное от основной работы или учебы время. Продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. Между тем депутат убеждена, что к общественно полезным мероприятиям нужно привлекать детей, разумеется, с согласия родителей.

«Такие мероприятия объединяют, создают корпоративный дух, развивают чувство коллективизма и сопричастности к общему делу. Поэтому и в дошкольных, и в общеобразовательных учреждениях проводятся субботники с учетом санитарно-эпидемиологических требований и обязательным инструктажем», — считает Екатерина Викторовна.

Добавим, что число тюменцев, участвующих в общегородских субботниках, по сравнению с 2019 годом увеличилось на 16 тысяч человек, площадь уборки — на 832,3 тысячи квадратных метра. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область
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