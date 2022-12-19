Нефтяные санкции скажутся на доходах бюджета Тюменской области

Данная ситуация может немного снизить добычу сырья.
«Сценарные условия развития экономики Российской Федерации включают цены на нефть марки Urals (мировые): в 2023 году – 70,1 доллара за баррель, в 2024 году – 67,5 доллара и в 2025 году – 65 долларов», – сообщили в департаменте экономики Тюменской области изданию РБК-Тюмень.
Стоит отметить, что средняя цена на нефть в период с 15 ноября по 14 декабря составила около 57 долларов за баррель.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году из-за санкций в десятки раз увеличился ввоз автомобилей из Казахстана в Тюменскую область.