Нефтяные санкции скажутся на доходах бюджета Тюменской области

Санкции на российскую нефть скажутся на доходах Тюменской области

Из-за новых санкций ЕС и потолка цен на нефть в пределах 60 долларов за баррель бюджет Тюменской области может сократиться. По данным департамента экономики региона, в следующем году средняя цена марки Urals может составить 70 долларов.