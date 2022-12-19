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Нефтяные санкции скажутся на доходах бюджета Тюменской области

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI

Санкции на российскую нефть скажутся на доходах Тюменской области

Из-за новых санкций ЕС и потолка цен на нефть в пределах 60 долларов за баррель бюджет Тюменской области может сократиться. По данным департамента экономики региона, в следующем году средняя цена марки Urals может составить 70 долларов.

Данная ситуация может немного снизить добычу сырья.

«Сценарные условия развития экономики Российской Федерации включают цены на нефть марки Urals (мировые): в 2023 году – 70,1 доллара за баррель, в 2024 году – 67,5 доллара и в 2025 году – 65 долларов», – сообщили в департаменте экономики Тюменской области изданию РБК-Тюмень.

Стоит отметить, что средняя цена на нефть в период с 15 ноября по 14 декабря составила около 57 долларов за баррель.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году из-за санкций в десятки раз увеличился ввоз автомобилей из Казахстана в Тюменскую область.

В десятки раз увеличился ввоз автомобилей из Казахстана в Тюменскую область
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Бюджеты#Происшествия#Нефть и газ#Цены на нефть
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