Недалеко от Тюмени неизвестные стреляли в собаку Альму

Недалеко от Тюмени неизвестные расстреляли собаку

Неизвестные несколько раз стреляли в собаку в тюменском селе. По данным паблика «Ветеринарная клиника Тюмень им.Евгении Мамоново», инцидент произошел 1,5 недели назад. 10 декабря собаку поставили на ноги ветеринары клиники.