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Недалеко от Тюмени неизвестные стреляли в собаку Альму

Сегодня, 11:47
Фото: паблик «Ветеринарная клиника Тюмень им.Евгении Мамоново»

Недалеко от Тюмени неизвестные расстреляли собаку

Неизвестные несколько раз стреляли в собаку в тюменском селе. По данным паблика «Ветеринарная клиника Тюмень им.Евгении Мамоново», инцидент произошел 1,5 недели назад. 10 декабря собаку поставили на ноги ветеринары клиники.
«Особенно удивительно, зачем в Альму стреляли? Какие-то нелюди на снегоходах проехали и обстреляли собаку. Крови было много, пуля прошла поперек шеи. К счастью, уже на излете прошла глубоко под кожей, не задев основные сосуды шеи, трахею и гортань», - сообщили 18 декабря в паблике клиники им.Евгении Мамоново.

Ветеринары обработали рану собаки и вынули пулю. На данный момент животное находится дома. Хозяева собаки в полицию не обращались. 

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что большая и истощенная собака бегает по Тобольску. Алабая нашли на улице Ленина у магазина «Монетка».

Большая и истощенная собака бегает по Тобольску
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Жалобы#Собаки#Стрельба#Погода
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