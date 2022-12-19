Недалеко от Тюмени неизвестные стреляли в собаку Альму

«Особенно удивительно, зачем в Альму стреляли? Какие-то нелюди на снегоходах проехали и обстреляли собаку. Крови было много, пуля прошла поперек шеи. К счастью, уже на излете прошла глубоко под кожей, не задев основные сосуды шеи, трахею и гортань», - сообщили 18 декабря в паблике клиники им.Евгении Мамоново.
Ветеринары обработали рану собаки и вынули пулю. На данный момент животное находится дома. Хозяева собаки в полицию не обращались.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что большая и истощенная собака бегает по Тобольску. Алабая нашли на улице Ленина у магазина «Монетка».