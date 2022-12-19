На неделе бизнеса в Уфе БСК назвали одним из флагманом отечественного химпрома

Как заявил президент Союза химиков Виктор Иванов, БСК является одним из лидеров химической промышленности России, компания в условиях санкций нарастила темпы развития производства. Об этом сообщает newizv.ru
С этим мнением согласился директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Михаил Юрин. Он назвал компанию одним из флагманов экономики Башкирии и страны в целом, отметив, что производственные показатели БСК демонстрируют высокий уровень компетенций ее руководства и специалистов. Как сказал Юрин, предприятие выстраивает логистические цепочки и производственные процессы в условиях санкционного давления.
По словам гендиректора БСК Эдуарда Давыдова, в 2021 компания разработала и успешно защитила в Правительстве РФ свою стратегию развития. Она базируется на стремлении к организации производства замкнутого цикла и сокращении издержек. Новые производства позволяют создавать востребованную продукцию, сокращать логистические и административные расходы, проводить масштабирование лучших практик.
Сегодня БСК работает в кооперационной связи с предприятиями, находящимися в том числе в периметре группы компаний «Русский водород». Опыт этих производств — это хороший образец промышленной политики, которая дает синергетический эффект.
Комментируя стратегию БСК, управляющий директор ООО «ВЭБ Инжиниринг» Сергей Аристов заявил, что она продемонстрировала свою устойчивость. Таким образом, банки могут рассматривать долгосрочные проекты компании для финансирования.
На примере БСК были рассмотрены и основные сложности химпрома сегодня. Как отметил Давыдов, сейчас важно перестроить экспортные маршруты от традиционного, но недоступного сейчас европейского рынка, на другие направления.
Эксперты также подумали над тем, что еще нужно сделать для достижения поставленной президентом России Владимиром Путиным цели технологического суверенитета и ускорения научно-технического прогресса в химической отрасли.