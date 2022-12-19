На неделе бизнеса в Уфе БСК назвали одним из флагманом отечественного химпрома

С этим мнением согласился директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Михаил Юрин. Он назвал компанию одним из флагманов экономики Башкирии и страны в целом, отметив, что производственные показатели БСК демонстрируют высокий уровень компетенций ее руководства и специалистов. Как сказал Юрин, предприятие выстраивает логистические цепочки и производственные процессы в условиях санкционного давления.