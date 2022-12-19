Корпорация МСП: Бизнесу будет предоставлена проактивная господдержка

Такая инициатива упростит порядок получения господдержки и гарантирует индивидуальный подбор программ и услуг. В профиль уже добавлено порядка 800 параметров. Об этом сообщает rg.ru.
Владельцы бизнеса смогут более оперативно оформлять запросы на предоставление помощи от государства на цифровой платформе МСП.РФ. Так, из анкеты на оформление займа можно будет вычеркнуть свыше 50 полей. Теперь предпринимателям не нужно прилагать к своему заявлению около десятка документов, а рассмотрение каждого запроса займет не более 15 минут вместо одного дня, как ранее. В упрощенном порядке рассматривать заявки будут и банки. Таким образом, получить финансовую поддержку для своего предприятия бизнесменам станет проще, даже несмотря на большое количество подаваемых сведений.
Благодаря введению в обиход цифрового профиля цифровая платформа начнет подбирать предпринимателям доступные меры поддержки по индивидуальным параметрам. Пользу от работы такого функционала они почувствуют буквально через месяц.
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников подчеркнул, что данный проект выступит значимым звеном сотрудничества государства и представителей бизнес-сферы.
Пользователям цифрового профиля стали доступны сведения из реестров ИП, юрлиц, предприятий малого и среднего бизнеса, информация об открытых счетах, долгах перед госорганизациями, документация для налоговых служб и бухгалтерии, а также данные портала «Госуслуги».
Чтобы заполнить профиль, пользователю личного кабинета на цифровой платформе МСП.РФ нужно дать согласие на обработку данных, и массив необходимой информации будет скопирован из ресурсов госорганов. Нужные параметры будут вписываться при оформлении заявки на предоставление финансовой помощи, также на их основе предпринимателям предложат полагающиеся им меры поддержки.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что внедрение цифрового профиля поможет предпринимателям уменьшить время, затрачиваемое на поиск информации о предоставлении того или иного вида поддержки. А государство сможет предлагать бизнесу варианты помощи, ориентированные на каждую конкретную компанию в зависимости от ее параметров. В профиль включат 18 различных наборов данных, половина из них уже доступна сейчас, а остальные появятся на ресурсе в будущем году.