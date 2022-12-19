Корпорация МСП: Бизнесу будет предоставлена проактивная господдержка

Владельцы бизнеса смогут более оперативно оформлять запросы на предоставление помощи от государства на цифровой платформе МСП.РФ. Так, из анкеты на оформление займа можно будет вычеркнуть свыше 50 полей. Теперь предпринимателям не нужно прилагать к своему заявлению около десятка документов, а рассмотрение каждого запроса займет не более 15 минут вместо одного дня, как ранее. В упрощенном порядке рассматривать заявки будут и банки. Таким образом, получить финансовую поддержку для своего предприятия бизнесменам станет проще, даже несмотря на большое количество подаваемых сведений.