Княжеская дача и перекресток цивилизаций — изюминки Светлоярского района

Первыми в Поповицком поселились малороссы и русские, по большей части это были беглые люди, крепостные из центральной России, которым удалось выбраться из этапных колоний. Обосновывались они по понятным причинам в полупустынных местах,. так как в них не было административного надзора. Кроме того, эти территории привлекали их обилием рыб в озерах и Волге, густыми лесами, в которых можно было и укрыться, и поймать дичь, которой здесь было предостаточно.